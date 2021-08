Iguazú busca habilitar vuelos internacionales y abrir frontera

viernes 13 de agosto de 2021 | 2:28hs.

Hay expectativas de la llegada del presidente Alberto Fernández mañana en Puerto Iguazú. Por ahora, no se dio a conocer la agenda oficial, solo se sabe que desde allí se concretaría el lanzamiento de una nueva etapa de promoción turística mediante el sistema de previaje.

Lo previo representa uno de los temas que aguarda el sector. A ello se suma, la posibilidad del regreso del turismo internacional que es uno de los temas que se viene analizando de manera intensa, en especial de parte de los sectores vinculados al turismo misionero y en particular en Iguazú. Además genera expectativas la idea de concretar una prueba piloto de apertura de la frontera con Foz de Iguazú. Esta última posibilidad fue planteada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, aunque se pudo conocer que desde Nación existe importante resistencia ante tal posibilidad.

Desde la provincia se sugirió la posibilidad de reabrir la frontera con Brasil, teniendo en cuenta que ese país, como sucede con Foz de Iguazú, cuenta con un sistema sanitario sólido y alta complejidad, como sucede con Iguazú.

Sin embargo, no se repite igual situación con Paraguay, como ocurre con ciudades fronterizas como Encarnación y Posadas, Eldorado o Mayor Otaño, por citar un par de casos.

De esta manera, desde la gestión provincial se concibió la idea de concretar con esa prueba piloto, que debería contar con el aval de los gobiernos de Argentina y Brasil. De hecho, aunque no está en agenda de la Nación, se espera algún abordaje aprovechando la presencia del presidente de la Nación Alberto Fernández y sus colaboradores mañana en Puerto Iguazú .

La intención es que se transite entre Iguazú y Foz de Iguazú, con pasaporte sanitario, vacunación completa y PCR negativo. La idea es comenzar a abrir el primer paso internacional y con ello monitorear la epidemiología en la región.

Como adelantó El Territorio el miércoles, también se avanza con la iniciativa de que el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú sea el primer lugar de la provincia de Misiones habilitado para recibir turismo extranjero. Todo lo previo, en caso de lograrse organizar en la Ciudad de las Cataratas, un protocolo que asegure el testeo, la lectura de esas muestras, la secuenciación de los casos positivos para determinar de qué variante se trata y la capacidad de aislar y controlar esos posibles casos de personas infectadas. Todo lo previo está en análisis y lo debe resolver la Nación.

Para apoyar la cadena turística en el país

El presidente Alberto Fernández anunció que vendría mañana a Puerto Iguazú para la presentación de beneficios mediante el sistema previaje. Por ahora, aún no se dio a conocer la agenda oficial. Se conoce que llegaría el sábado en horas del mediodía a Iguazú. Del aeropuerto se trasladaría al hotel Meliá, para anunciar el plan de promoción turística que busca impulsar la compra anticipada de servicios turísticos mediante el otorgamiento de un crédito del 50% del gasto de consumo realizado que los viajeros podrán utilizar en comercios de la cadena turística del país.