Dejará de ser incompatible tener un trabajo temporario y un plan social

viernes 13 de agosto de 2021 | 2:24hs.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que los planes sociales y los trabajos temporarios como ocurre en Misiones con la cosecha de cítricos o yerba mate, dejarán de ser incompatibles. De esta manera se resuelve un antiguo reclamo de productores que no conseguían tanto en esta como en otras provincias, mano de obra para cosechar desde limones, naranjas, yerba hasta manzanas y peras en otros puntos del país.

“Ahora va a dejar de ser incompatible la idea de tener un plan social que los auxilie con la idea de trabajar. El objetivo nuestro no es que la gente tenga planes sociales, es que la gente tenga trabajo, es dignificar el trabajo”, dijo ayer el presidente Alberto Fernández al encabezar en el municipio entrerriano de Concordia la presentación del plan para la promoción del empleo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en ese ámbito.

El jefe de Estado señaló que “esta solución que hoy estamos presentando ha contado con el acuerdo de los que producen de las distintas regiones, y también ha sido una propuesta de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular). Estamos encontrando una respuesta a un dilema de 250 mil argentinos”, afirmó ayer acompañado entre otros por el gobernador Gustavo Bordet.



En qué consiste



El plan de promoción del empleo registrado para 250 mil trabajadores rurales compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.

Se destacó que si se tiene en cuenta los beneficiarios directos y sus grupos familiares, la política impactará en la vida de más de 2 millones de personas.

Así, con la implementación de la iniciativa los beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar podrán ser contratados en las actividades comprendidas en el plan sin que eso implique la pérdida de sus percepciones sociales no contributivas.

Además, se establece una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, por lo que recibirán como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.

Al finalizar la relación laboral, los trabajadores tendrán asegurada la continuidad sin interrupciones de la cobertura de prestaciones de la seguridad social.

El objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales.

Repercusión en Misiones

El productor citrícola del departamento Eldorado, Ricardo Ranger es quien desde hace mucho tiempo viene reclamando compatibilizar los planes sociales con la tarea realizadas en la cosecha. De hecho, recordó ayer en diálogo con El Territorio que dejó de cosechar un millón y medio de kilos de limón, porque no conseguía mano de obra.

Del mismo modo estimó que dejó en la plantación unos 200 mil kilos de naranjas.

Se lamentó que en verano en plena demanda no podían abastecer por falta de trabajadores de cosecha.

Por eso, espera ahora conocer los detalles del anuncio realizado por el presidente de la Nación. Pero desde ya destacó que era lo que había que hacer para promover el trabajo en diversas provincias productoras.

La revancha tras dos años difíciles

El presidente Alberto Fernández admitió que la Argentina “tiene un problema” con la inflación y le apuntó a los “formadores de precios” por la “voracidad” que tienen al subir lo que cuestan los productos que elaboran o comercializan".

Añadió que debido a la pandemia, los pasados “fueron dos años muy difíciles, pero los dos años que vienen vamos a tener la revancha que nos merecemos, para que hagamos de una vez y para siempre la Argentina que nos debemos".

Afirmó el presidente que "la recuperación empieza a sentirse, donde la producción crece, donde la actividad industrial lleva meses consecutivos de crecimiento, donde el empleo industrial no para de crecer”.