Comercios ven reactivación en pedidos para el Día de la Niñez

viernes 13 de agosto de 2021 | 5:00hs.

Los negocios que venden juguetes o productos relacionados con el tiempo libre de los chicos están registrando más ventas que apuntan a la celebración este domingo por el Día de la Niñez. Las primeras señales de mejoría empezaron a fin de julio, siguieron la semana pasada y para este viernes y sábado se espera la mayor movilización de público.

Según apuntaron algunos comercios, la oferta de productos nacionales viene creciendo y también la utilización de tarjetas de crédito con diversos planes de pago en cuotas sin interés.

“En general está siendo una celebración positiva en lo que es ventas. Hay que recordar que el juguete de media calidad ya no entra desde Paraguay. Nosotros consideramos que el movimiento que vemos hoy es muy bueno porque veníamos de muchos años con muy poca demanda”, consideró Carlos D'Orazi, propietario de la casa de venta de electrodomésticos D’Orazi Márquez.

El empresario diferenció que extrañamente hay pocos pedidos por tablets, un producto muy buscado en los últimos años para los niños. “Tablets debe ser uno de los productos que menos se está vendiendo. Hay más pedidos por juegos para la Play Station, también se averigua por la consola, pero es increíblemente cara”, comentó.

Agregó en tanto que “se están vendiendo también bastante productos para los jardines como hamacas y calesitas”.

En las casas de electrodomésticos también apuntan a las bicicletas como producto estrella para la presente celebración. Por caso algunos rodados (para 5 o 12 años) se ofrecen entre 21.000 y 30.000 pesos. Una tablet en tanto puede rondar los 20.000 pesos y una Playstation PS4 se ofrece a unos 73.000 pesos.

Jorge Lindheimer, propietario del bazar Maravillas, coincidió en que están teniendo un buen presente de ventas. Y destacó la mejora en la presentación de productos hechos en el país.

“Ya tuvimos movimiento de ventas la semana pasada y esta semana viene bien. Tenemos un surtido grande de acuerdo a edades y nos venimos preparando desde hace muchos meses”, comentó.

En cuanto a los precios de algunos de los productos más pedidos apuntó “hay mucha variedad, hay juguetes desde 500 pesos y más caros. También hay juegos didácticos para chicos y grandes”

Sobre los juguetes y las formas de pago detalló que “mejoró mucho la presentación de todos los que son de origen nacional. La gente aprovecha los descuentos de las tarjetas y ahora este fin de semana tenemos el Ahora Niño que tiene un reintegro del 20% y cuotas sin interés, que es algo muy aprovechable”.

Mucha variedad

Desde la juguetería Bambino, se comentó que la compra y reservas de juguetes ya se viene incrementando desde fines de julio. “Empezamos con las ventas los últimos días de julio, después se trabajó mucho con las promociones de algunas tarjetas y el Ahora Misiones. Este fin de semana tenemos el Ahora Niño y creemos que habrá más pedidos”, indicó Betiana Ayala.

Comentó como un dato particular de las ventas de agosto, que varias familias llegaron con sus niños para reservar algunos juguetes. “Los niños pasaron a mostrar el juguete que querían y el adulto lo señaba para llevarlo otro día. Hubo movimiento de todo tipo de juguetes, desde triciclos,muñecas, autos mounstruos, transformers y pistas de autos”, ejemplificó y siguió “Hay mucha variedad tanto para nena como para varón, hay juegos de ladrillitos que son muy clásicos desde unos 1300 pesos, juegos de mesa a unos 2000 pesos, disfraces de súper héroes o princesas. Este año hubo menos barbie porque se trabajo más con las marcas nacionales como Juliana”. Apuntó que dependiendo del tamaño del juguete (y de sus componentes) hay productos que fácilmente superan los 10.000 pesos.

Más búsquedas y compras on line

A nivel nacional se destacó que la presente celebración viene marcando también una alta demanda en la compra online. Según la consultora Focus Market se distinguió que luego de un análisis de 4.106 casos el gasto promedio de los compradores se situaba en unos 1534 pesos.

"Venimos de un año donde los comercios estaban cerrados el día del niño pasado y debían atender de la puerta del local hacia afuera o por comercio electrónico con envío a domicilio. Frente al mayor circulación social los Centros Comerciales a Cielo Abierto y los Shopping recuperan terreno en el potencial de ventas. Sin embargo, el comercio electrónico mantiene un piso esperado del 36 % total de las compras donde también vende el comercio minorista tradicional y pyme que ha adaptado su comercialización a plataformas de venta propia, market places como Mercado Libre o redes sociales", observó Damián Di Pace director de la consultora. z