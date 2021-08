Recrudece el enojo en el hospital de Santo Tomé por los contratos que llegaron

jueves 12 de agosto de 2021 | 16:27hs.

La delegada de ATSA y de ATE, y trabajadora de la salud en el hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, Dora Herrera, se refirió a los cinco contratos que llegaron al nosocomio, de los cuales cuatro -según sus dichos- son acomodo.

En diálogo con una radio capitalina, la delegada gremial recordó la visita del gobernador, ocasión donde hubo una manifestación pacífica y luego fue recibida. "En esa cita él me dijo que había firmado una resolución para que se contrate a quienes tenían más de 5 años de antigüedad. Preguntamos por los pases a planta, preguntamos por los precarizados, por los de caja chica. Nos respondió lo que nosotros ya sabíamos. Con esa promesa vinimos al hospital, esperamos".

En esa línea contó que sólo los colegiados en Santo Tomé son más de 40, "habíamos preguntado qué posibilidad había de contratos para esta gente y nos dijo que sí, que ya estaba, que en cualquier momento iba a salir".

Acto seguido, Herrera señaló que el 10 de agosto último "llegaron a Santo Tomé cinco contratos y todavía no podemos identificar si vinieron con nombre y apellido desde arriba, o si esos nombres y apellidos se mandaron desde acá, del departamento de enfermería. Queremos tener una respuesta cuanto antes, aunque si ya están los decretos firmados no vamos a solucionar nada, es porqué se contrató a personas que ni siquiera en el hospital trabajando. Hay personas que entraron hace 3 o 4 meses a trabajar en un Caps, para cubrir guardias, y vinieron contratados".

Según explicó, llegaron cinco contratos para casi 40 colegiados, aunque el personal precarizado supera el centenar: "Después tenemos los enfermeros de caja chica y los becados. Ninguno de ellos tiene una seguridad laboral. Son alrededor de 150 los precarizados en el hospital santotomeño. Los contratos llegaron únicamente para colegiatura. Pero lo que generó malestar en el personal son los nombres de las personas. Lo que queremos es que nos manden 5 o 10 contratos más".

En este sentido, Herrera dijo que acá lo que se discute es la antigüedad y el mérito de los contratados, "mérito que no tienen, porque si vamos al caso entendemos que toda persona que está en esa situación en este puesto trataría de acomodar a su gente, pero contrataron al hijo de la jefa de personal, también a un familiar de una que está en el departamento de enfermería, que nadie lo conoce, trabaja en un Caps. Son todas cosas que yo me vengo a enterar ahora acá (en Corrientes), porque vine a pedir explicaciones sobre las inquietudes de todo el personal, del grupo. Tenemos gente que trabaja hace 15, 20 años, precarizados".

No obstante, Herrera dijo haberse reunido con el director del Hospital, Alfredo Alegre, y que éste le manifestó haber solicitado a la provincia más contratos para los más antiguos. "Está pidiendo una audiencia para que le reconozcan al personal de acá, está llamando, mandando mensajes. Pero hasta ahora no le dan una solución. Él nos dijo que ellos confían en el departamento de enfermería y que los nombres salieron del departamento de enfermería. Yo le transmití que se tiene que involucrar para conseguir las cosas, pero él no quiere hacer política, no es político".