Chile aplicará terceras dosis de vacunas a mayores de 55 años

jueves 12 de agosto de 2021 | 11:50hs.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles el inicio de la aplicación de tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el coronavirus para personas de 56 años y más, al tiempo que cuestionó a quienes aún no se han inoculado por decisión propia pese a que el proceso es voluntario.

El primer mandatario indicó “que el 82% de nuestros compatriotas ya están protegidos con dos dosis frente a esta pandemia del coronavirus”, pero lamentó que 1,8 millones de personas hayan decidido no vacunarse todavía.

“¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solamente pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes, sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de trabajo?”, dijo.

Desde el 24 de diciembre y hasta la fecha, se han administrado 26,3 millones de dosis de vacunas en Chile, y 12,5 millones de personas cuentan con primera y segunda dosis.

El jefe de Estado dijo que el proceso por la tercera dosis de refuerzo continuará durante las siguientes cuatro semanas, en las que se espera inocular a 2 millones de mayores de 55 años, y después en septiembre seguirá con personas de menor edad.

Piñera recordó que actualmente están vacunando a jóvenes entre 12 y 17 años, y anunció que “muy pronto vamos a empezar la vacunación de los niños entre 3 y 11 años”.

Paralelamente, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que para aplicar la dosis de refuerzo se considerará a personas de 86 años o más, que hayan recibido la segunda dosis hasta el 14 de marzo de este año.

Asimismo, el Gobierno anunció la llegada de más 200.000 nuevas dosis de Pfizer-BioNTech.

Hasta la fecha, Chile ha reportado más de 1,6 millones de contagios y más de 36.000 muertes causadas por la enfermedad desde marzo de 2020.