Padres cortarán la ruta por tiempo indeterminado ante incumplimineto de inicio de obra

jueves 12 de agosto de 2021 | 11:10hs.

Indignados y sin respuestas concretas, los padres de alumnos que asisten a la escuela 902, ubicada sobre ruta provincial 17 a la altura del kilómetro 90 en el municipio de Pozo Azul, desde el lunes cortaran la mencionada arteria por tiempo indeterminado, sin permitir el paso vehicular durante toda la jornada de protesta. Esto es a consecuencia del incumplimiento de un acta compromiso por el nuevo edificio escolar.

La escuela es de madera, por muchos años fueron los padres, quienes con recursos propios y mucha voluntad, repararon el edificio, sin embargo a la fecha las condiciones edilicias se tornan peligrosas e impropias teniendo en cuenta las cuestiones sanitarias que se deben cumplir para evitar la propagación del coronavirus. Los padres, utilizaron varias vías a fin de ser escuchados y lograr la aprobación del nuevo edificio escolar.

Dicho edificio ya debería estar con obra avanzada de haberse cumplido lo establecido en el acta Nº 2/2021, firmada el pasado 6 de abril, entre los padres y autoridades provinciales del Ministerio de Educación, donde acordaron que el inicio de obra sería para el 15 de julio, hasta el momento solo estuvieron sacando medidas en el terreno.

Ante esto y al no recibir respuestas que expliquen el motivo por el cual la construcción no arranca los padres saldrán nuevamente a la ruta, solo que esta vez no levantarán el corte en toda la jornada lo que genera preocupación ya que es una arteria provincial muy transitada.

Sobre la medida, con enorme angustia e indignación los padres argumentaron "Nos sentimos indignados, somos familias humildes pero tenemos los mismos derechos y nos parece una falta de respeto que nos prometan con firma y papeles una cosa y después siquiera se dignen en responder. Lamentamos por las demás personas pero desde lunes vamos a cortar la ruta hasta que veamos las máquinas y gente trabajando para que nuestros hijos tengan un espacio acorde" concordaron los padres.