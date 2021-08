Los detalles del primer entrenamiento de Messi en PSG

jueves 12 de agosto de 2021 | 9:16hs.

Lionel Messi realizó este jueves su primera práctica en Camp Des Loges como jugador de París Saint-Germain. Llegó temprano, conoció el predio y charló con Pochettino. Luego, trabajó diferenciado.

La Pulga llegó al predio de entrenamiento del club parisino, apenas pasadas las 9 de la mañana, siendo que el horario de inicio estipulado para iniciar la práctica era a las 11. Así pudo aprovechar para conocer el lugar y tener una charla con su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

Leo y el primer entrenamiento en @PSG_inside para la puesta a punto 💪🇫🇷

Ya nuevamente en un campo de juego a más de un mes de su última vez (la final de la Copa América ante Brasil), Messi realizó trabajos de recuperación y conoció oficialmente a todos sus nuevos compañeros, entre ellos Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Neymar. Si bien en las imágenes se lo ve jugando un loco a la par del resto, lo cierto es que trabajó diferenciado.

Según Le Parisien, Leo también se sometió a unas pruebas físicas que, a priori, no le supondrán un problema tras haber pasado el martes último la revisión médica con total normalidad.

Pese a este entrenamiento, Lionel Messi está descartado para jugar el sábado ante el Racing de Estrasburgo por la segunda fecha de la Ligue 1, ya que hace un mes que no juega, desde la final de la Copa América en Brasil, y llegó a París tras gozar de un período vacacional con su familia.

En la conferencia de prensa de presentación, Messi no dio una fecha tentativa para su debut y aseguró que todo dependerá de cómo se sienta. "No sé cuando debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas", expresó.

El viernes 20 de agosto, París Saint-Germain visitará al Brest, por la tercera fecha del certamen francés, mientras que nueve días después enfrentará al Reims, nuevamente como visitante.

