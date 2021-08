Gallardo: "Si queremos tener chances debemos jugar un partido revancha más completo"

jueves 12 de agosto de 2021 | 8:02hs.

Marcelo Gallardo habló después de la derrota de River frente a Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, destacó el primer tiempo del Millonario en el Monumental aunque reconoció que después del tanto de Ignacio Fernández el equipo no tuvo respuestas para dar vuelta la historia.

“Si tengo que hacer un análisis, cuando estás en una instancia como esta, cuartos de final de Copa Libertadores, con la calidad de equipos, los buenos momentos los tenés que aprovechar. En el primer tiempo hicimos un partido bueno ante un muy buen equipo, que juega muy bien al fútbol. Tuvimos mucha presencia, generamos situaciones”, expresó Gallardo en la conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo nos desdibujamos. Tomaron la iniciativa, empezaron mejor el segundo tiempo, con más actividad y nos vimos sorprendidos. Nos hicieron el gol y no tuvimos muchas respuestas futbolísticas para doblegarlos”, reconoció Gallardo y agregó: “Es lo que pasa cuando no podés hacer un partido más completo, ante estos equipos lo sentimos, hoy la pagamos”.

Marcelo Gallardo se refirió al inicio del segundo tiempo, que fue clave en el desarrollo: “Ellos tuvieron otra postura, vieron que podían generarnos situaciones, eso los hizo tomar confianza y nos confundió a nosotros. El gol se insinuaba y no tuvimos respuesta, nos costó volver tomar las riendas, no tuvimos frescura para pensar mejor el partido”.

“Si queremos tener chances, debemos hacer un partido mucho más completo que el de hoy, ser eficaces y mejorar en todas las líneas. Va a ser duro, difícil, pero está todo abierto. Tenemos posibilidades. Jugar la revancha con otra frescura, con otras ideas, sabiendo que tenemos que hacer un muy buen partido para tener chances”, analizó Gallardo.

“Más que a los hinchas de River (darles un mensaje), tengo que meterme muy de lleno en la elaboración de esta semana para con el equipo, limpiar un poquito esta semana y ponernos en la cabeza que tenemos que estar mucho más preparados, más concentrados, más atentos, mucho más decisivos… lo único que tengo para eso son días para trabajar e intentar estimular de la mejor manera posible para que el equipo pueda pensar de hacer un buen partido en Brasil”, agregó el Muñeco.

“Es un gol, una diferencia mínimo, lo podemos hacer. Llegar, vamos a llegar, hay que estar más eficaces. No es algo que esté afuera de nuestro alcance”, afirmó Gallardo y destacó: “Tenemos que estar mucho mejor futbolísticamente que lo de hoy. (Mineiro) Mejoró mucho en su funcionamiento, su rendimiento, respecto a los partidos anteriores. Jugó mucho mejor que en la serie anterior, pero van a tener la responsabilidad de cerrar la serie y saben que somos peligrosos si nos dejan una chance”.

“Hay que asimilar que era inesperada esta seguidilla de tres golpes (Boca por la Copa Argentina, Godoy Cruz por el torneo local y Atlético Mineiro), hay que asimilarlo y ponernos a pensar que quedan muchos partidos por delante. No nos podemos caer, no tenemos tiempo de quedarnos con la cabeza gacha o no levantar las piernas. Tengo que inyectar una dosis, estimular al equipo que no se quede con los golpes, hay que salir rápidamente. El fútbol es así, siempre hay una posibilidad de salir”, manifestó Gallardo.

“Hay que poner en el contexto cada partido, después analizar de qué manera hemos perdido los partidos y cada uno tiene matices diferentes. Cuando caen juntas, en una semana, no hay que alarmarse, no hay que confundirse. No hay que olvidarse que veníamos de hacer buenas cosas y hay que aferrarse de eso, por eso pido serenidad. Tengo que tener serenidad para encaminar la cosa con el equipo”, cerró el entrenador de River.