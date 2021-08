A una semana del ataque, la Opad continúa sin funcionar

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El viernes pasado los equipos de la Dirección General de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (Opad) de Posadas quedaron fuera de servicio tras sufrir un ataque informático.

El hecho no sólo ocasionó que los trabajadores del lugar no puedan elaborar más los pronósticos del tiempo sino que también se perdieron archivos de once años de trabajo.

A casi una semana del siniestro, la Opad sigue sin poder operar y esto genera que miles de personas que a diario visitaban el sitio para informarse sobre las previsiones meteorológicas, no puedan hacerlo.

Hoy, lo único que necesita el organismo para volver a estar operativo es una computadora, pero pese al pedido, hasta el momento no obtuvieron respuesta de la Municipalidad de Posadas, según indicaron.

“La Justicia se llevó todo el equipamiento y Cibercrimen está trabajando en las pericias. Nos robaron el banco de datos de la ciudad de Posadas de once años. Había información confidencial, expedientes judiciales que la Justicia nos emite para contestar, está todo ahí. Por ahora la Justicia está trabajando con eso”, señaló a El Territorio Favio Cabello, titular de la Opad y quien elevó la denuncia judicial para saber cómo y quién produjo el ciberataque.

“No tenemos otra computadora, porque con otro equipo nosotros podemos hacer funcionar el sistema, pero parece que no hay computadoras en la Municipalidad. Hasta ahora nadie nos puede prestar una, nosotros con un solo equipo podemos hacer funcionar todo el sistema”, dijo molesto por la situación.

“La intendencia no nos contesta y estamos solos en esta batalla, por el bien de la gente es necesario que volvamos a funcionar. Nadie nos responde, sabemos que la gente necesita la página porque se comunican con nosotros, nos preguntan qué pasó y cuándo volvemos”, sostuvo Cabello, encargado de este organismo municipal desde su creación.

“Si alguien nos puede prestar una computadora de escritorio sería ideal para volver a funcionar”, solicitó y agregó: “Es insólito que la Municipalidad no tenga una computadora. Hoy no sabemos cuándo va a volver a funcionar la página web”.

En la Opad, que tiene sus oficinas centrales en Paseo Cultural La Terminal, trabajan doce personas y su sitio web (www.opad.misiones.gob.ar) tiene un promedio de 100 mil visitas mensuales. “Somos el sitio web más visitado después de los medios de comunicación”, indicó Cabello.

“Estamos tristes por toda esta situación, angustiados por no recibir el apoyo de quien tiene que apoyarnos”, finalizó.

Con los años la Opad se convirtió en un sitio de referencia en toda la región, donde escasean datos meteorológicos fidedignos tanto para el ciudadano común como para los productores agropecuarios y quienes toman decisiones de gobierno.

En Posadas es el único organismo oficial dedicado al registro, pronóstico, monitoreo y advertencias de origen meteorológico y climático.

A través de su sitio se podía acceder a los datos meteorológicos, proyecciones, imágenes de satélites y de radares, entre otras informaciones.

Y cuando la situación ameritaba, se emitían alertas para poder realizar previsiones. Ahora, y desde hace seis días, la ciudad no cuenta más con ese servicio.

