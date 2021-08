Graciela de Melo lleva la voz de las organizaciones a las urnas

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:04hs.

La referente de organizaciones sociales Graciela de Melo será primera precandidata a diputada nacional por la lista Tierra, Techo y Trabajo que compite en las Paso dentro del Frente de Todos.

La coordinadora de la CCC indicó que esa organización se empezó a formar en el 2001 en Misiones, en el país ya está hace 26 años.

“Venimos de la lucha social, planteamos reivindicaciones genuinas hace muchos años con la bandera en alto de la conquista por trabajo y desde ahí que hace unos años atrás nos planteamos jugar en el marco electoral”, mencionó.

Indicó asimismo que se tomó la decisión “porque el gobierno que estaba no nos representaba y veíamos necesario sumar nuestro barco. No es algo que lo veníamos haciendo, pero es un frente único, no es un partido político”.

En ese sentido, dijo que se está dando la batalla electoral, “tratando de llegar al corazón y la cabeza de cada compañero y compañera justamente pensando que la salida es el Frente de Todos”.

Como se recordará, dentro del Frente de Todos competirán tres espacios de forma interna: el Partido Agrario y Social, el Partido de la Victoria y Tierra, Techo y Trabajo.

“Creo que desde el primer momento no tenía la concepción de ir a las Paso, sí tener una lista única, pero por algunos desacuerdos se decidió ir a las Paso y creemos que tenemos que trabajar juntos y no pisarnos, fortalecer el Frente de Todos para hacer una buena elección en noviembre”, adujo.

Aseveró que el nombre (Tierra, Techo y Trabajo) deviene de la lucha que se viene llevando a cabo en esos aspectos, más salud y educación, que consideran como ejes fundamentales.

“Nuestra lista es diversa, hay centrales sindicales, la tercera de la lista es una enfermera de la CTA Autónoma, al ser una lista tan diversa, el nombre nos quedó chico, pero son derechos que se viene trabajando para garantizarlos”, atestó.

Asimismo, en segundo lugar de la lista se encuentra Martín Sereno, actual diputado provincial.

Respecto a los comicios, manifestó que “hay mucho en juego, pero creo que quien obtenga una banca nacional tiene que llevar la voz del pueblo, entre quien entre; tiene que representar al pueblo misionero”.

Luego, remarcó que los tres sublemas del Frente de Todos se acompañarán, más allá de quien compita en noviembre. “El Frente de Todos en Misiones está trabajando para las Paso de forma particular, con representantes elegidos por compañeros y compañeras. Si perdemos nosotros las Paso vamos a ponernos a la cabeza para que el ganador del espacio llegue al Congreso de la Nación”, aseguró.

En referencia a la recorrida por los barrios, dijo que los vecinos y gente de la CCC está emocionada. “Ver que una compañera humilde, de barrio, que trabaja con ellos en la provincia, tenga un lugar relevante los pone a todos muy contentos”, concluyó.