Tras vacunarse, Nathan se ilusiona con recuperar su vida social

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Nathan Forés tiene 17 años y la semana pasada fue uno de los primeros adolescentes con factores de riesgo en recibir la vacuna anticovid del laboratorio Moderna.

Tiene asma crónico y aplasia medular (desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea). Esas comorbilidades y el riesgo de contagiarse de coronavirus hicieron que durante todo el año pasado y parte de este permanezca aislado en su casa y lejos de sus amigos.

Ahora, tanto él como su padre Juan afirman que tienen la necesidad de contar su experiencia y motivar a otros que aún no lo hicieron, a que se vacunen.

“Mis padres ya me permiten viajar en colectivo solo, antes no podía ver a mis amigos por la pandemia. Ahora vamos a poder vernos de nuevo”, dice el joven tras salir del Colegio Verbo Divino de Posadas, donde está cursando cuarto año de la secundaria.

Si bien desde marzo pasado retomó la presencialidad escolar, bajo los protocolos que estableció la Provincia y la Nación, aún no pudo reactivar su vida social, dado los cuidados de sus padres en un contexto de incertidumbre ante un virus desconocido.

“Estoy contento, me siento re feliz, poder salir y sentir el fresco aire es hermoso”, señaló el chico en diálogo con El Territorio y agregó: “Mi consejo es que se vacunen, que piensen en sus seres queridos, que luchen por ellos, por sus sueños y su futuro”.

De su lado, Juan, padre del joven, comentó: “Él se vacunó el martes de la semana pasada con la vacuna de Moderna y eso me dio mucha calma. Apenas se puso la vacuna nos dijo ‘¿ahora ya puedo salir?’”

“Como padres esto nos da más tranquilidad de que pueda llevar una vida más normal, que pueda viajar en colectivo, estar más con los compañeros y tener la independencia propia de la edad. Yo siento la obligación moral de contar nuestra experiencia para que otros se animen y se vacunen”, sostuvo en diálogo con Radioactiva 100.7

“Cuando Nathan era bebé tuvo aplasia medular, le hicieron dos quimioterapias y un tratamiento prolongado. Quedó con varias secuelas y el año pasado, cuando empezó la pandemia de Covid-19, él estaba a full con su terapia y con su grupo de amigos. Pero pasó encerrado todo el año pasado. Quería salir a jugar y verse con sus amigos y fue muy estresante para él y muy doloroso decirle ‘hijo, no podés salir’. Quería ver a sus abuelas y tampoco podía compartir casi nada con ellas”, indicó. “Él está en edad de secundaria y el cariño, la falta de contacto con otras personas, te afecta”, sumó.

La esperanza de poder recuperar la normalidad, el ansiado viaje a Bariloche y participar de la Estudiantina el año próximo son ahora posibilidades que aparecen en el horizonte.

“Estoy pisando los 41 años y cuando era chico, por la epidemia de cólera, íbamos a la escuela con cantimplora de agua. Ese fue el máximo trastorno que tuvimos cuando éramos chicos y en la actualidad la pandemia de Covid-19, si nos hubiese tocado a nosotros, no sé cómo lo hubiéramos resuelto si no teníamos ni teléfono fijo”, reflexionó y volvió a insistir: “a los que no lo hicieron aún, vayan a vacunarse”.