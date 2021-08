Argentina repudió el nombramiento de Ahmad Vahidi como ministro en Irán

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El gobierno nacional repudió ayer la nueva designación de Ahmad Vahidi como ministro del Interior de la República Islámica de Irán. El flamante funcionario es reclamado por la Justicia argentina por haber tenido una participación clave en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).

“La Argentina expresa una vez más su más enérgica condena a la nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Y remató: “Constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra Amia”.

Cabe recordar que Vahidi había sido nominado anteriormente como Ministro de Defensa (2009 y 2013) de ese país; hecho por el cual también fue comunicado oportunamente el descontento argentino.

Ahora el gobierno nacional refrendó lo dicho en aquel momento para esta nueva designación, señalando que “ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena”.

Ahmad Vahidi es reclamado por la Justicia argentina por haber tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado cometido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la Amia. Tiene una orden de captura internacional de Interpo, según el Palacio San Martín.

El texto finaliza manifestando que el Ejecutivo nacional “exige una vez más” al gobierno de Irán “a cooperar de manera plena” con la Justicia argentina, permitiendo que los acusados por el atentado contra la mutual israelita sean juzgados.

El recién nombrado ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, y que anteriormente ocupó el cargo de ministro de Defensa, durante el atentado contra la Amia estaba al frente de la Fuerza Quds, un poderoso brazo paramilitar del grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Desde 2007, sobre su persona tiene una alerta roja de Interpol solicitada por la Justicia argentina. Vahidi es sospechoso de haber estado a cargo de la planificación del ataque extremista perpetrado el 18 de julio de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.

Visita a Bolivia en 2011

A pesar de la mencionada alerta, este referente iraní ha viajado por diferentes países, por caso en mayo de 2011 partición de un acto militar en Bolivia. Ante ese hecho la Argentina reclamó al vecino país por no haber accionado para capturarlo.

“El gobierno boliviano terminó pidiendo disculpas por una protesta de las autoridades argentinas cuando (Vahidi) ya se había ido del país”, se lamentó un investigador sobre ese episodio.

El entonces presidente de la Amia, Guillermo Borger, calificó esa visita a Bolivia como “una provocación”. Por su parte, la Daia le pido al gobierno argentina que exija la inmediata detención de Vahidi.



Tuvo un rol preponderante en el Ejército

En 1994, cuando ocurrió el atentado contra la Amia, Vahidi era el jefe de una unidad de elite de la guardia revolucionaria iraní: las fuerzas Al Quds, responsables de las operaciones militares del gobierno de Teherán en el extranjero y de numerosos atentados terroristas en diferentes partes del mundo. El grupo de los acusados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán Alí Akbar Hahsemi Rafsanjani; los ex ministros Alí Fallahijan y Alí Akbar Veleyati; el ex comandante Moshen Rezai; el ex jefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh; el ex consejero cultural de la embajada Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.