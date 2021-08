“Si no tenemos dudas no vamos a descubrir si escribimos bien o mal”

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Nunca antes hubo tanto acceso a la palabra escrita. Propio o ajeno el discurso plasmado en caracteres y mediado por la tecnología circula y se viraliza. Se postea, se interpreta, se interpela, se comenta, se reacciona.

“Estamos viviendo un momento en la escritura que no hubo en la historia de la humanidad, todos escribimos y mostramos nuestra producción escrita en las redes sociales, entonces se nota mucho más la forma en que lo hacemos, pero no es cierto que escribimos peor que antes, en realidad escribimos mejor y, tenemos la oportunidad de mejorar mucho más”, señaló Evelin Rucker, escritora y docente, en diálogo con El Territorio.

La profesora, que es también correctora y crítica literaria, comenzó el martes un taller de escritura intensiva vía Zoom, que desafía a reflexionar sobre el lenguaje y su función, a pensar sobre cómo y qué comunicamos y, a identificar formas erróneas de expresión para poder corregirlas.

Este espacio para aprender, recordar y repasar reglas de gramática y ortografía y para ejercitar la comunicación escrita dio pie para charlar acerca de cuáles son los errores más comunes en los que solemos incurrir.

“Siempre digo que hay muchísimos errores que no sabemos que son errores. Y por eso pasan. Si uno dice ‘yo escribo bien porque sé la diferencia entre ‘v’ o ‘b’, no me salto ninguna ‘h’, ninguna tilde. Bueno con ese convencimiento difícilmente se acuda a un diccionario o se pueda identificar alguna falta”, marcó, así que “si no tenemos dudas con respecto al lenguaje no vamos a descubrir, no nos vamos a preguntar si escribimos bien o mal”.

“La duda, la inquietud, el interés por escribir cada vez mejor es lo que nos va mover a investigar, a consultar y a mejorar”, ponderó.

En este punto, precisó que en Misiones casi no se hallará quién escape del dequeísmo y el queísmo y de leísmo y loísmo, ya que “estos errores y la cuestión del uso de los signos de puntuación son de los más frecuentes”, posicionó la docente y enumeró otros desaciertos al momento de la redacción que tienen su raíz en el desconocimiento u olvido de las normas lingüísticas como por ejemplo el mal uso de mayúsculas y minúsculas.

“La teoría es importante y la práctica también, escribir bien no es magia, es un ejercicio, toma su tiempo y requiere mucha lectura”, sostuvo.

En este sentido, advirtió que en los cuatro encuentros que comprenden el taller a su cargo, “se comienza desde cero, nada se da por dicho, no hay que tener vergüenza de decir que uno no sabe o que tiene una duda, y para sacarnos el miedo vamos a jugar mucho con el lenguaje”.

Se dice mucho que hablamos y escribimos peor que antes y, que en este hecho tiene que ver la tecnología ¿Considera que es así?

No es verdad que antes se escribía mejor, hoy es mucho más visible todo con las redes sociales, todos escribimos y publicamos cosas. ¿Qué nos queda de principios del siglo pasado? ¿textos de escritores? pero no queda mucho de lo que escribía la gente todos los días, y no todos tenían la posibilidad de escribir porque había mucho analfabetismo. Hoy en cambio, se avanzó mucho en la gente aprenda a leer y escribir.

¿Qué nos debería llevar a buscar escribir mejor?

Si yo escribo es para comunicar algo y tengo que escribirlo tan bien como para que el otro lo entienda, este taller es abierto a todo el público, se anotaron docentes, abogados, empleados de la administración pública, estudiantes. Pero volviendo a la pregunta, a mí no me parece un gran problema que la gente no escriba perfectamente. Claro que siempre que la palabra no sea tu herramienta. Ahora, la palabra es la herramienta de los escritores, de los periodistas, de los docentes. Los que estamos trabajando con la palabra no nos podemos permitir escribir mal, aunque eso puede pasar seguido.

¿La escuela prepara a las personas para que puedan comunicar sus ideas por escrito?

En los últimos años recorrí escuelas primarias y secundarias como escritora, siempre invitada a dar charlas, y empecé a dar talleres a docentes antes de la pandemia. Y es lamentable en los docentes cómo escriben y sobre todo lo poco que leen o que no leen directamente y, por ahí pasa la cuestión de la escritura, por la lectura primero.

¿Está mal utilizar una palabra que no está en el diccionario?

No, no siempre está mal, el lenguaje es dinámico, el diccionario debe ser una fuente de consulta permanente y lo tenemos a mano todo el día en el celular, pero no está todo ahí. También tenemos que saber usar el lenguaje para hacer una defensa de nuestra manera de hablar, qué cosas son típicas de la región.

Algo que no está en el diccionario es el lenguaje inclusivo o igualitario pero que da que hablar ¿qué puede decir sobre el uso del lenguaje inclusivo?

Muchos creen que yo soy una gran defensora del lenguaje inclusivo y, yo lo que digo es que el lenguaje inclusivo existe, no podemos volver atrás, es una necesidad. No es obligatorio usarlo pero existe. No es algo de nuestra provincia o nuestro país, es en el mundo, la mayoría de los idiomas que tenían sobre todo en los plurales una cuestión muy marcada patriarcal y machista en el idioma están reconvirtiendo por el uso, no porque lo diga una academia sino por el uso de la gente, como se dan todos los grandes cambios en el lenguaje.

Consejos para comunicar(nos) mejor

Lectura

La buena escritura comienza con la lectura, y si esa lectura es por placer, mucho mejor, señaló Rucker.

Ejercicio

Para lograr una escritura clara se debe escribir y consultar siempre el diccionario. “En el celular tenemos el diccionario más grande del mundo”, dijo.

Reglas básicas

Repasar las reglas básicas de la gramática y la ortografía ayudan a construir un texto claro y ordenado.

Releer

Volver a leer el texto ayuda a detectar errores y corregirlos.

Para agendar

Taller de escritura

Evelin Rucker dicta el taller de escritura intensiva, con modalidad de Zoom, son cuatro encuentros, más prácticos, comenzó el martes y todavía se puede inscribir, informes al 376-4160476.