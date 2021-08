jueves 12 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Ángel de Brito decidió conversar con sus seguidores, mediante su sección en redes sociales “Ángel Responde” y allí resolvió algunas cuestiones que inquietaban a sus seguidores. “¿Por qué no hablás de tu vida privada pero sí hablás de la vida de todo el mundo?”, le consultaron. “Porque no soy mediático, ni narcisista. No hablo de todo el mundo sino de los que hablan de su vida privada”, aseguró contundente.

Sin querer entrar en detalles, el periodista expresó que está en pareja y prefiere resguardarlo: “Estoy repleto de amor. No lo voy a buscar a la tele ni a las redes. No quiero prostituir mi intimidad para que me hagan notas. Puedo vivir tranquilamente de mi trabajo o de otro”.