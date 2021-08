Disertación y observación lunar en el Observatorio del Parque del Conocimiento

miércoles 11 de agosto de 2021 | 11:00hs.

Desde el Parque del Conocimiento invitaron a participar de una nueva charla astronómica con la disertación (virtual) del Licenciado Luis Martorelli seguida de observación lunar que será gratuita para toda la familia y se realizará los domingo 15 y 22 de agosto a las 19.

La charla “Artemisa: El regreso a la Luna”, será mediante la plataforma Zoom y estará a cargo del Lic. Luis Martorelli. En ella se abordará la “Misión Artemisa”, un programa de exploración espacial llevado adelante por la NASA y que tiene por objetivo volver a enviar hombres a la Luna –entre ellos a la primera mujer que pisará suelo lunar–, utilizando tecnologías innovadoras para explorar y seguir investigando la superficie del satélite. Por otro lado, “Artemis” es una experiencia piloto de otra misión que es mucho más ambiciosa: llevar humanos a Marte en el 2033. Luego de la disertación habrá observación astronómica en la que se podrá apreciar a la Luna, conocer las características generales del suelo lunar, identificar sus cráteres, etc.

El evento se llevará a cabo el domingo 15 y 22 de agosto a las 19:00 Hs. afuera del Observatorio Astronómico de Las Misiones, esto se debe a que el edificio se encuentra actualmente en refacción. El uso del barbijo y el distanciamiento social son obligatorios. Las entradas -gratuitas- estarán disponibles a partir del día miércoles 14/8 en la web parquedelconocimiento.com.

¿Cómo es el sistema de reserva online de entradas?

1) Ingresar a la web parquedelconocimiento.com y cliquear sobre el evento/espectáculo.

2) Elegir el evento al que se desee asistir, registrarse con el correo y reservar la entrada (hasta 2 por persona). Llegará un código QR por mail que se deberá tener a mano en el celular el día del evento.

Por favor, si no se tiene la seguridad de poder asistir al evento, no realizar la reserva. Si no se podrá concurrir, solicitan cancelar ingresar con su usuario y contraseña a agendadelconocimiento.com.ar .