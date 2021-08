El PSG presentó a Messi: "Vine al lugar ideal para ganar otra Champions"

miércoles 11 de agosto de 2021 | 8:44hs.

"Es una locura", definió Lionel Messi lo que vivió en estas últimas horas en París y también para describir el plantel con el que se encontrará en el PSG. El argentino fue presentado en su nuevo club, habló con la prensa, saludó a los hinchas y reveló cuál es su sueño: "Levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal".

"No es fácil, podés tener el mejor equipo y no ganarla. Muchas veces en los detalles te dejan afuera. París también lo sabe, estuvo cerca últimos dos años con un equipazo, no lo pudo conseguir. Están los mejores, hay que ser un grupo unido, conocer mucho el vestuario, y también hace falta un poquito de suerte en el fútbol. Ha pasado que los mejores del mundo no han ganado, eso lo hace tan linda y especial, la quieren todos", explicó Messi cuando le preguntaron por la Champions League.

Leo ganó cuatro veces la UCL (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15), uno de los trofeos que más disfruta. "Llego a un equipo prácticamente hecho, más allá de los fichajes que hicieron. Estuvo cerca de ganar la Champions, vengo a ayudar, dar el máximo, con mucha ilusión. Mi sueño es levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chances y conseguirlo", remarcó.

"Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo, no se cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré", concluyó.

Contacto con la multitud

Tras la conferencia de prensa, Leo salió del Parque de los Príncipes para saludar a la inmensa cantidad de fanáticos que se reunieron para darle la bienvenida.

La Pulga salió del estadio acompañado por Nasser Al-Khelaïfi, el magnate qatarí dueño del club. Con un fuerte dispositivo policial y un vallado para contener a los hinchas, el astro saludó desde una tarima que habían dispuesto para que la gente pudiera apreciarlo.

Por el lado de los fanáticos hubo banderas, cantos, bengalas y una gran cantidad de celulares levantados capturando este momento inolvidable.

Por su parte, Leo saludó, sonrió, mostró la camiseta con su dorsal y luego hasta pidió autorización para tirarla a la multitud. Después de algunos minutos al frente de los hinchas, volvió a entrar al Parque de los Príncipes.

