Se retomaron los operativos de salud en las escuelas de la provincia

miércoles 11 de agosto de 2021 | 4:30hs.

Con la llegada, el año pasado, de la pandemia del coronavirus y la atención del sistema sanitario puesta en contener a los contagiados de la enfermedad, no se dejaron de lado solamente las cirugías programadas no urgentes de los centros de salud, sino también otros cuidados que se tenían, especialmente respecto a niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, y con la reducción considerable de los casos diarios y la ocupación de camas UTI, en la provincia se retomaron los operativos del Programa Nacional de Salud Escolar (Prosane), que se hacen en las escuelas. La actividad, que no se pudo llevar adelante durante todo el año pasado, tuvo su primera experiencia del 2021 en la Escuela Nº 393 Paraje Nueva Argentina, zona rural de la localidad de Wanda, y continuará en otras comunas de la provincia.

“En la medida en que se fue controlando la situación sanitaria de la provincia, paulatinamente estamos regularizando las actividades que se venían realizando antes del Covid con lo que es la atención primaria de la salud, en que está incluido el Prosane”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, el médico Jorge Frowein, director de la Zona Norte de Salud de Misiones.

En esa misma línea, explicó: “Es un programa nacional que hace la evaluación integral de niños y adolescentes. En el caso de la escuela primaria, son primero y sexto grado los que se evalúan desde la visión, audición y control del calendario de vacunación hasta un examen pormenorizado de todas las otras cuestiones si es necesario hacer algún tipo de interconsulta con un especialista”.

La Escuela Nº 393 de Wanda cuenta con una matrícula de 140 niños y niñas de primaria y 64 de ellos fueron sometidos a los controles de parte de los profesionales. Además de los estudios de visión, audición y presión, entre otros, se aprovechó la oportunidad para completar el calendario de vacunación de los chicos que no lo tenían al día.

“Por lo general hay atrasos en el calendario regular de vacunación y eso nos obliga a desplegar, hacer mayores esfuerzos y a trabajar sobre todo ahora que vemos que la situación sanitaria paulatinamente va mejorando. Además, tuvimos la oportunidad de hacer ecografías en esa zona rural porque fue un especialista en diagnóstico por imágenes. Para eso hicimos una fusión de parte del equipo provincial con el local para ser más eficientes”, señaló el médico.

Con los operativos de salud generalmente se detectan diversas problemáticas en los chicos y su detección temprana impide que se agraven.

Tal es así que en campo se suelen encontrar diversos trastornos sensoriales. problemas en la visión o audición, cuestiones traumatológicas como escoliosis y hasta cardiopatías que no fueron diagnosticadas.

“Es un programa tiene todas estas virtudes, para nosotros es sumamente importante y por eso lo veníamos desarrollando desde antes de la pandemia, por eso que se restablezca es muy positivo”, aseguró Frowein.

En el caso particular de esta primera escuela visitada, se hicieron 19 derivaciones a especialistas.

Según detalló Frowein, el Ministerio de Salud Pública les hace todo un seguimiento y está en contacto con los padres o tutores, en tanto, les facilita los traslados a otros centros de salud si así lo requieren y en el caso de que los chicos necesiten anteojos también los asiste en eso.

“Con esta actividad estamos volviendo a la nueva normalidad y de hecho estamos con una serie de proyectos que hace unos meses eran impensados. No nos detenemos sólo en el Covid, ahora podemos estar abocados a otras cuestiones”, reconoció.

Sucede que durante el año pasado, muchos misioneros perdieron el hábito de los controles de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, y del embarazo. En consecuencia, los niños y niñas comenzaron a atrasarse en el calendario regular de vacunación.

“Estuvo bastante complicado, apenas se hacían los controles más elementales, sobre todo estuvimos ‘peleando’ para que la embarazada se vaya a controlar, al igual que el diabético. Nos costó mucho, pero de a poquito estamos poniendo al máximo funcionamiento todo, hay que recuperar ese terreno perdido en un año y medio”, cerró Frowein.