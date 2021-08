Acorralado por las denuncias, renunció el gobernador de NY

miércoles 11 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El gobernador Andrew Cuomo, el hombre que hasta hace pocos meses había disfrutado de una enorme popularidad por su manejo de la pandemia en Nueva York, anunció ayer que renuncia a su cargo, acorralado por un reporte que recopila múltiples denuncias de mujeres que trabajaron con él y un inevitable juicio político.

No se quería ir del poder. Se resistió todo lo que pudo para permanecer en ese sillón que ocupó por 10 años. Pero una avalancha de denuncias de acoso sexual sepultó su promisorio futuro político, incluso de candidato presidencial demócrata.

El informe, difundido a principios de mes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, señalaba que Cuomo de 63 años, había acosado sexualmente a al menos 11 mujeres. Los investigadores dijeron que además de besarlas sin autorización, las tocó de manera inapropiada, incluso en pechos o glúteos.

También hizo comentarios insinuantes sobre su apariencia y su vida sexual y creó un ambiente de trabajo hostil, “plagado de miedo e intimidación”. Cuomo negó siempre todos los cargos, argumentando que sus acciones habían sido malinterpretadas.

Pero la presión era insostenible: con pedidos de renuncia hasta del propio presidente Joe Biden, más un juicio político en el Congreso estatal que no tenía chances de ganar, Cuomo no tuvo más remedio que apartarse de su puesto. La vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata de 62 años y ex congresista del área de Buffalo, se convertirá así en la gobernadora número 57 del estado y la primera mujer en ocupar el cargo.

Las disculpas

El gobernador se disculpó por si alguna mujer se ha sentido ofendida por sus comportamientos. “He sido demasiado informal con la gente”, sostuvo. “Abrazo y beso a la gente casualmente, a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida”.

“En mi mente, nunca crucé la línea con nadie”, añadió. “Pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea”. Incluso en otro momento llegó a decir que sus comportamientos “afectivos” eran parte de su herencia italiana.

Pero Cuomo señaló que el informe de la Fiscalía, que alude a once supuestas víctimas, es “falso”. En este sentido, reconoció que su “instinto” inicial fue “luchar” frente a una causa que considera “motivada políticamente”.

La renuncia de Cuomo se hará efectiva en dos semanas. En su comparecencia, el gobernador les habló a sus tres hijas: “Quiero que sepan que, desde el fondo de mi corazón, nunca hice y nunca haría algo que intencionalmente faltara el respeto a una mujer”. “Su padre cometió errores, y se disculpa, y ha aprendido de ellos. De eso se trata la vida”.