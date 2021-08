Larreta quiere que Macri se sume a la campaña

miércoles 11 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a asegurar ayer que espera que el ex presidente Mauricio Macri “se sume a la campaña” de Juntos por el Cambio de cara a las Paso del 12 de septiembre y recordó que el ex mandatario “empezó en la ciudad de Buenos Aires un proceso de transformación”.

En diálogo con FM Metro 95.1, Rodríguez Larreta indicó que Macri es “parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio” y participa de las reuniones virtuales que lleva a cabo ese espacio, incluso durante los más de 40 días que permaneció en Europa, de donde regresó el lunes.

“Yo espero que se sume a la campaña. Él es quien empezó en la ciudad de Buenos Aires el proceso de transformación. Me imagino que lo hará”, insistió en asegurar el jefe de Gobierno porteño.

En relación a las pujas internas en la coalición opositora y en particular por la frase del precandidato a diputado por la UCR bonaerense Facundo Manes, quien pidió que los impuestos que pagaban los porteños no fueran a la campaña del distrito bonaerense, Rodríguez Larreta dijo que no se engancha en esas cuestiones.

“Nunca me enganché en una pelea con alguien de mi espacio político. Jamás tuvimos un problema de liquidación de fondos de campaña. Llegamos a la elección con la oposición unida. hoy nuestras preocupaciones son otras. A mí me preocupan los distintos embates del gobierno contra la Justicia”, subrayó.

Sobre su intento fallido de comprar vacunas, remarcó que “las ciudades no compran vacunas” sino que “lo hacen los gobiernos nacionales”.