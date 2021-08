Johnny Depp y un premio a su trayectoria

miércoles 11 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El actor Johnny Depp recibirá el honorífico Premio Donastia en la 69º edición del Festival de San Sebastián, que se llevará a cabo entre el 17 y el 25 de septiembre, en reconocimiento a su trayectoria.

Así lo informó la organización a través de un comunicado oficial en el que califica al intérprete estadounidense como “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”, consignan diarios españoles.

El reconocimiento llega en momentos en que la carrera de Depp sufre algunos reveses debido a las denuncias de violencia física por parte de su exesposa, la actriz Amber Heard, como por ejemplo la decisión de los estudios Warner de separarlo de la nueva entrega de la saga Animales fantásticos, en donde fue reemplazado por Mads Mikkelsen para encarnar a Gellert Grindelwald.

En ese contexto, en marzo pasado, el actor perdió una demanda por difamación contra el periódico británico The Sun, que lo había acusado de violento por sus supuestos ataques a Heard, luego de que la Justicia determinara que efectivamente había puesto en peligro la vida de su ex esposa. En tanto, se espera otro juicio similar en Virginia contra el periódico The Washington Post, por otro artículo que detalla los presuntos abusos y amenazas de muerte sufridos contra Heard.

Más allá de eso, Depp recibirá el premio otorgado por la organización del prestigioso festival de cine el próximo 22 de septiembre.

A la hora de justificar el reconocimiento, la organización destacó la prolífica y brillante carrera del actor desde su irrupción en la pantalla en una de las películas de la saga de terror Pesadilla, con títulos como El joven manos de tijeras, Ed Wood y Piratas del Caribe, entre otros filmes.