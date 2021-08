Disfruta de pasar tiempo con su familia y a la vez proyectar música

miércoles 11 de agosto de 2021 | 6:00hs.

A sus 42 años, y con más de 20 de trayectoria, David Bisbal es uno de los referentes de la música española en todo el mundo. Con millones de fanáticos, habla y actúa con una simpleza propia de una celebridad que se ocupó de mantener los pies sobre la tierra y preservar lo más valioso: su familia. “Trato de cuidarla al máximo”, dirá en diálogo con Teleshow.

Padre de Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, y de Matteo y Bianca, de su actual matrimonio con la actriz venezolana Rosanna Zanetti, tampoco descuida su carrera: acaba de lanzar Dos veces, un tema junto a Luis Fonsi que ya es un éxito en todas las plataformas.

No es la primera vez que coincide con el puertorriqueño, de ahí el nombre de la canción. En 2008, hicieron Aquí estoy yo, y desde ese entonces forjaron una amistad que trascendió lo musical. Hoy, luego de una pandemia que sigue azotando a todo el planeta y que afectó de lleno a la industria, abrirá su corazón en una entrevista íntima.

¿Cómo fue volver a trabajar con Fonsi?

Tengo la sensación de no haber terminado nunca de trabajar con él, puesto que hemos colaborado en tantísimas ocasiones juntos. Al final prima un poco la amistad y ha sido muy bonito volver a juntarnos en esta grabación. En esta ocasión nos hemos juntado en una rumba latina, que yo ya tenía muchísimas ganas de mezclar con la esencia suya, con la mía, pero en una canción potente para bailar, para disfrutar, para reírse, para divertirse realmente. Y ya lo ves, en el videoclip no hemos parado de reírnos. Así que muy contento con la reacción de la gente, con los challenges que hemos provocado, con la interacción de la gente a través de las redes sociales. Muy feliz sinceramente de esta canción.

¿Cómo es volver a las giras tras la pandemia?

Ha sido bonito el volver a girar, ten en cuenta que nosotros incluso también el año pasado hicimos diez conciertos durante la pandemia más fuerte, hicimos una pequeña gira que se llamaba “Íntimo”, donde solamente llevábamos cuatro músicos y muy poca producción.

Lo hicimos un poco pensando en nuestros compañeros, en los músicos, en los técnicos de sonido, iluminación y su familia.

Y ahora las restricciones siguen muy fuertes, de hecho no puedes llenar todos los aforos completos, pero aún así la sensación de volver o de que hay una continuidad, te da más tranquilidad. Ver a mis compañeros felices sobre el escenario, reencontrarme con el público aunque lleven mascarillas, aunque estén sentados y que no puedan levantarse para bailar.

Pero sinceramente esa sensación de estar cantando en vivo y en directo, es lo que a nosotros nos da vida. Sabemos que la industria musical está pasando un momento muy complicado por este tipo de restricciones, pero sabemos que además no es sólo esta industria, sino todos los sectores la están pasando mal. Pensamos que hay que ser positivo para que todo salga adelante.

¿Cómo son las restricciones hoy en Europa?

Creo que aquí hay más restricciones todavía porque por ejemplo en el Wiznk Center de Madrid solo tenemos 4700 sillas.

Según en qué comunidad autónoma te encuentres, serán restricciones más fuertes o más suaves. Pero lo importante es que haya una continuidad y que la gente se sienta con la confianza de ir a estos conciertos con todas las medidas de seguridad posible para que se puedan hacer estas actividades.

Esperemos que pronto puedas volver a la Argentina….

Eso es lo que yo quiero, volver a Argentina. Lo tengo en mente pronto porque ya estamos empezando con la gira de España y la de Estados Unidos, que es otro país que nos han dado luz verde para poder realizar la gira y eso te indica que muy pronto podamos reabrir los conciertos en toda Latinoamérica, desde el sur hasta el norte.

Así que yo creo que está al caer que vuelva a anunciar mi vuelta a Argentina.

¿Cómo llevaste la cuarentena el año pasado? Supimos que se amplió la familia….

Es verdad, se amplió la familia totalmente. Vi crecer a mi hijo y nació mi última hija, así que imagínate. Pero lo viví de una manera que a todos nos obligaron a quedarnos en casa, agarré un poco ese ejercicio de decir “mira, durante no sé cuantos años he estado de arriba abajo, viajando, de España a Argentina, Colombia, Estados Unidos, pues ahora haz el ejercicio de ver crecer tu familia, de disfrutar y de ser solidario con el resto de las personas”. Y así lo hice.

Lo he disfrutado también porque he podido estar con mi familia, que no es muy común por mi trabajo y por los viajes que realizo, así que en ese aspecto me ha gustado estar muy cerca con mis hijos.

¿Tenés más proyectos musicales en mente?

Tengo un montón de colaboraciones pendientes, un montón de proyectos. Pienso que el más importante puede que sea la elaboración que estoy haciendo de mi vigésimo aniversario como artista en solitario, que está a la vuelta de la esquina.

Los 20 años de profesional ya los he pasado, pero como artista en solitario empecé en 2001 en el programa y cuando pude granar mi primer disco fue en junio de 2002. Y estamos preparando algo muy especial en diferentes partes del 2022.

¿A nivel personal qué proyectos tenés?

Mi principal objetivo es seguir manteniendo la felicidad, ver crecer a nuestros hijos y sobre todo pasar mucho tiempo con ellos, todo el tiempo que se pueda.

Para mí es lo más importante por encima de la música, por eso siempre trato de cuidarla al máximo.