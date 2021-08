Misiones pide una tasa diferencial para potenciar la conexión internacional de Puerto Iguazú

miércoles 11 de agosto de 2021 | 3:30hs.

El gobierno de la provincia de Misiones busca desde hace tiempo convertir a Puerto Iguazú en un destino competitivo en materia aerocomercial, pensando en ser una puerta de entrada a la Argentina para el turismo internacional. Pero hay cosas que le exceden a los gobiernos provinciales, porque son potestad del gobierno nacional, como por ejemplo el sistema de impuestos y tasas.

Hay cosas que son necesarias modificar para poder transformar a Puerto Iguazú en un destino atractivo, no solo desde lo turístico, si no también desde lo económico. Y en eso se va a enfocar el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad en las próximas semanas.

“Iguazú es un aeropuerto que está terminando su base de construcción para recibir a cualquier tipo de aerolínea. Y aquí viene el reclamo que uno hace con en lo que refiere a política de frontera. Nuestro sistema administrativo y económico del aeropuerto de Puerto Iguazú no nos hace competitivos con respecto a Foz de Iguazú, en materia de tasas”, comenzó explicando el Gobernador de Misiones.

Por ello es que va a pedirle al gobierno nacional que Iguazú pueda acceder a una tasa de embarque diferenciada, para poder competir de igual a igual en la búsqueda de conexiones internacionales con el aeropuerto de Foz do Iguazú, que a unos 15 kilómetros de distancia tiene valores más atractivos para el bolsillo del turista. Esto lo adelantó este martes, cuando se presentó en el aeropuerto de Posadas para recibir al primer vuelo de la empresa Jet Smart que unirá Buenos Aires con Posadas, de la que también participaron el ministro de Turismo José María Arrúa, el intendente de Posadas Leonardo Stelatto, la titular del Parque del Conocimiento Claudia Gauto, el CEO de Jet Smart Gonzalo Pérez Corral y directivos de la empresa Intercargo.

“El aeropuerto de Foz, que recibe vía San Pablo vuelos de todo el mundo, está a 15 kilómetros del de Puerto Iguazú. Nuestra postura es que podamos tener un sistema diferenciado de tasas, ya sea subsidiado por el gobierno nacional o con un acompañamiento, para que seamos más competitivos con un aeropuerto internacional que está muy cerca y que la mayoría de los turistas viene a ese aeropuerto por sus tasas, porque tranquilamente podrían venir a Iguazú porque una vez terminadas las obras será un aeropuerto para todas las líneas aéreas”, agregó.

Para el Gobernador de Misiones, si no se logran estas modificaciones, que hagan de Iguazú un destino aéreo más atractivo desde lo económico, “vamos a tener un aeropuerto desperdiciado, solamente para vuelos domésticos”. Por ello “la postura que llevamos y que la es que esa sea la política de frontera, porque si no nosotros no vamos a poder competir con nuestros vecinos. Por eso el desarrollo y crecimiento del sector aerocomercial de Iguazú depende de políticas de estado. Ya no depende de las líneas que quieran venir si no de tener la posibilidad de que seamos competitivos con los vecinos que están muy cerca”.

La tasa de embarque internacional en la Argentina es de U$S70 dólares, y esa tasa la paga tanto el turista que viaja de Argentina a Japón como el que viaja de Argentina a Brasil, Chile o cualquier país vecino. En cambio, en Foz do Iguazú la tasa no llega a los 30 dólares, para el mismo viaje.

Gonzalo Pérez Corral, CEO de Jet Smart llegó a Misiones a bordo del primer vuelo de la empresa que recaló en Posadas. El empresario también hizo referencia a esta situación, y puso como ejemplo el modelo de países como Chile, donde la empresa tiene su casa matriz, donde la tasa de embarque internacional diferencia los vuelos cortos de los más largos. Allí, la tasa de un vuelo a un país limítrofe puede ser igual a la de un vuelo nacional si se dan ciertas condiciones, según explicó, y también abogó por una tarifa regional.

“Debemos trabajar para que exista una tasa regional como tienen otros países limítrofes. Chile por ejemplo tiene una tasa doméstica más alta que la Argentina, pero hay vuelos internacionales que si cumplen ciertas condiciones tienen esa misma la tasa de embarque. En cambio en Argentina la tasa es lo mismo para el japones que va a Tokio que para el que cruce a un país limítrofe. Y así, hoy el 30% del valor del boleto de un vuelo es la tasa de embarque. Eso sumado a otros impuestos como el del dólar solidario y demás, partís con una ruta que ya tiene 100 dólares de impuestos. Eso es algo que debemos cambiar”, afirmó el Pérez Corral

Pérez Corral, además, contó que “hace algunos años atrás trabajamos para traer un vuelo que una Santiago de Chile con Puerto Iguazú, ese vuelo terminó yendo a Foz do Iguazú por un tema de costos de tasas”.

En la misma presentación, el gobernador de Misiones anunció que volverán a trabajar para lograr esa conexión de la ciudad de las Cataratas con la capital del país trasandino, y apuestan a que sea el primer vuelo internacional en decolar en Iguazú en este proceso del regreso a la normalidad aérea pos pandemia.

Sobre esta vuelta a la normalidad habló el ministro de Turismo José María Arrúa, que también fue parte de la llegada a Posadas del vuelo. Al respecto de como se prepara Misiones para la vuelta de los vuelos internacionales, Arrúa aseguró que “se trabaja para que Iguazú sea un destino seguro”, y adelantó que Misiones ya está preparada para que cuando el gobierno nacional disponga el regreso de los vuelos internacionales a destinos diferentes a Ezeiza, Iguazú esté en condiciones de recibir los primeros arribos.