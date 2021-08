Misiones va en busca de más frecuencias aéreas, una conexión con Chile y tasa de embarque diferenciada

martes 10 de agosto de 2021 | 19:11hs.

Esta tarde, en el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín de Posadsa, se realizó el tradicional bautismo aeronáutico que marcó el inicio de la operatividad de la nueva frecuencia de vuelos de la compañía aérea JetSmart que unirá las ciudades de Posadas y Buenos Aires con tres conexiones semanales. El gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañó el corte de cinta y el bautismo con arcos de agua de la nueva ruta. “Me embarga una gran alegría por poder concretar un compromiso y un gran anhelo que teníamos los misioneros, el de poder contar nuevamente con una línea aérea llegando a nuestra provincia”, declaró el Mandatario.

Pero no se quedó en declaraciones, Herrera Ahuad además marcó los desafíos para el futuro cercano del mercado aéreo regional, y las estrategias que buscará la tierra colorada para ser un destino más atractivo. En ese sentido, el Gobernador afirmó que se trabajará para aumentar las frecuencias de vuelo para Misiones, además de que se intentará abrir una conexión aérea entre Santiago de Chile y Puerto Iguazú. Además, se le solicitará al gobierno nacional una tasa de embarque internacional diferenciada para la ciudad de las Cataratas, para así ser más competitivos frente al aeropuerto de Foz de Iguazú.

A lo largo de su discurso, el mandatario agradeció las gestiones de los Ministerios de Turismos de la Nación y de la provincia y a las empresas JetSmart e Intercargo por hacer posible la concreción de la nueva conexión aérea. Un esfuerzo que hizo posible que “nuestra ciudad capital, después de más de 30 años, vuelva a contar con tres líneas aéreas”. Sobre todo, dijo, porque se gestionó en tiempos de pandemia, que “es un tiempo de grandes oportunidades”

Del mismo modo, sostuvo que “ahora nuestro compromiso, como misioneros, es incrementar los días y frecuencias”, como también “que los misioneros tengan la posibilidad de poder volar a un precio muy accesible con unidades de última generación con una enorme seguridad y responsabilidad”.

En esa línea, adelantó que “vamos por una ruta que pueda unir Santiago de Chile con Puerto Iguazú que es nuestro desafío para este tiempo”. Y que la ciudad de las Cataratas es un lugar que “seduce a todos y no tengo dudas que con esta apertura que vamos generando, con una población de riesgo con más del 80 por ciento vacunada”, es un desafío que se puede lograr.

Puso sobre relieve haber logrado concretar un proyecto que se venía trabajando para sumar conectividad aérea, “y eso es la demostración de que todos los días los misioneros podemos un poquito más”, recalcó. Y aseguró que la reactivación del sector aerocomercial en Argentina y sobre todo en Misiones recién comienza, motivo por el cual “vamos en la búsqueda de mayor conectividad para la provincia”, aclaró.

Tasa diferenciada

Hay cosas que son necesarias modificar para poder transformar a Puerto Iguazú en un destino atractivo, no solo desde lo turístico, si no también desde lo económico. Y en eso se va a enfocar el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad en las próximas semanas.

“Iguazú es un aeropuerto que está terminando su base de construcción para recibir a cualquier tipo de aerolínea. Y aquí viene el reclamo que uno hace con en lo que refiere a política de frontera. Nuestro sistema administrativo y económico del aeropuerto de Puerto Iguazú no nos hace competitivos con respecto a Foz de Iguazú, en materia de tasas”, comenzó explicando el Gobernador de Misiones.

Por ello es que va a pedirle al gobierno nacional que Iguazú pueda acceder a una tasa de embarque diferenciada, para poder competir de igual a igual en la búsqueda de conexiones internacionales con el aeropuerto de Foz do Iguazú, que a unos 15 kilómetros de distancia tiene valores más atractivos para el bolsillo del turista. Esto lo adelantó este martes, cuando se presentó en el aeropuerto de Posadas para recibir al primer vuelo de la empresa Jet Smart que unirá Buenos Aires con Posadas, de la que también participaron el ministro de Turismo José María Arrúa, el intendente de Posadas Leonardo Stelatto, la titular del Parque del Conocimiento Claudia Gauto, el CEO de Jet Smart Gonzalo Pérez Corral y directivos de la empresa Intercargo.

“El aeropuerto de Foz, que recibe vía San Pablo vuelos de todo el mundo, está a 15 kilómetros del de Puerto Iguazú. Nuestra postura es que podamos tener un sistema diferenciado de tasas, ya sea subsidiado por el gobierno nacional o con un acompañamiento, para que seamos más competitivos con un aeropuerto internacional que está muy cerca y que la mayoría de los turistas viene a ese aeropuerto por sus tasas, porque tranquilamente podrían venir a Iguazú porque una vez terminadas las obras será un aeropuerto para todas las líneas aéreas”, agregó.

Para el Gobernador de Misiones, si no se logran estas modificaciones, que hagan de Iguazú un destino aéreo más atractivo desde lo económico, “vamos a tener un aeropuerto desperdiciado, solamente para vuelos domésticos”. Por ello “la postura que llevamos y que la es que esa sea la política de frontera, porque si no nosotros no vamos a poder competir con nuestros vecinos. Por eso el desarrollo y crecimiento del sector aerocomercial de Iguazú depende de políticas de estado. Ya no depende de las líneas que quieran venir si no de tener la posibilidad de que seamos competitivos con los vecinos que están muy cerca”.

La tasa de embarque internacional en la Argentina es de U$S70 dólares, y esa tasa la paga tanto el turista que viaja de Argentina a Japón como el que viaja de Argentina a Brasil, Chile o cualquier país vecino. En cambio, en Foz do Iguazú la tasa no llega a los 30 dólares, para el mismo viaje.

En la recepción del vuelo inaugural estuvieron también el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, el diputado nacional, Ricardo Wellbach y la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto. Mientras que en el vuelo viajaron como pasajeros el ministro de Turismo, José María Arrúa; el CEO de Jetsmart, Gonzalo Pérez Corral junto a directivos de la empresa Intercargo.

La propuesta de Jet Smart

El día de hoy, la compañía aérea JetSmart realizó el vuelo inaugural del servicio Posadas-Buenos Aires, cuyas tarifas partirán de $2.999 finales por tramo y pueden adquirirse en seis cuotas sin interés. Este primer vuelo partió desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a las 13.10 y llegó a Posadas a las 14.40. Habrá tres vuelos semanales: los días martes, jueves y sábado.

Respecto a la tarifa lanzamiento del servicio Posadas-Buenos Aires, la empresa, que cumplió cinco años como compañía a nivel regional, explicó que proyectan tener precios bajos y accesibles mediante la financiación del Ahora 6, que son seis cuotas sin interés. Por otra parte, atento a las restricciones y medidas de seguridad, la empresa aclaró que para evitar el COVID-19 se ha invertido en procesos y procedimientos certificados por IRAM y auditados por organismos internacionales para que la seguridad y la limpieza en las aeronaves sea algo que de confianza al pasajero para subir. Además, el aforo de los aviones se ha mantenido en su máxima capacidad, demostrando también que los circuitos de limpieza interno -de filtros y manuales son eficientes contra el COVID-19.

Asimismo, la empresa cuenta con 15 rutas de cabotaje que unen diferentes ciudades del país en algunos casos sin pasar por Buenos Aires. También ofrece la conexión hacia Puerto Iguazú, que debido a la demanda amplió la frecuencia desde julio pasado.