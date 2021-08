Cecilia Roth “La sororidad implica la posibilidad de pensarte con una mujer”

martes 10 de agosto de 2021 | 6:00hs.

La pandemia del coronavirus y, fundamentalmente, la imposibilidad de ver a mucha gente, hizo que Cecilia Roth se replanteara la necesidad de encontrar un compañero de vida.

“Quiero conocer a alguien que me guste, que me guste como persona. No es sexo, porque el sexo es facilísimo. Pero es nuevo esto, me pasó ahora”, le confesó la actriz a Luis Novaresio durante la edición del domingo de Debo Decir, por América.

La chica Almodóvar contó que esto tenía que ver con el hecho de que hubiera empezado a conocerse desde otro lugar. Y se sorprendió a sí misma diciendo: “La verdad es que me gustaría conocer a alguien que me despierte curiosidad”.

Sin embargo, ante la sugerencia del conductor de abrirle una cuenta en una aplicación de citas, reconoció que ya había husmeado en una utilizando un perfil falso pero que la cosa no iba por ahí. Entonces bromeó diciendo que, aunque no tenía prejuicios con respecto a la edad del candidato en cuestión, le había ido “muy mal con los de 30.

En ese momento, Novaresio le indicó que era “muy difícil levantarse” a una mujer como ella, talentosa e independiente. Y Cecilia reconoció que era consciente de eso. ¿Si valía llamarla para invitarla a salir directamente o hacía falta un conocimiento previo?. “Depende de cómo oiga, cómo sienta, como perciba la situación, la vibra...No es que diga: ‘No’ o ‘Sí’”, intentó explicar la actriz.

Luego reconoció que le gustaba Cillian Murphy, aunque dijo que al principio le parecía “andrógeno o raro” y que tenía “un poco de cara de mujer”. Y habló de la “admiración” que hace que una persona le resulte atractiva.

Frente a la insistencia del conductor, que intentaba conseguir un novio para Roth, la actriz aseguró: “Durante mucho tiempo pensé que no tenía el menor interés en conocer a alguien para construir algo. Pero de pronto, en la pandemia, dije: ‘¡Ay, mirá! Me pasa esto, hay un agujero en algún lado”.

Entonces, Novaresio le preguntó si tenía que ser un señor, tal como él estaba sugiriendo, o si también tenía la fantasía de que fuera una mujer. “No sé”, fue la respuesta de Cecilia.

“El otro día vi una película que recomiendo, que se llama Desobediencia, con una actriz que me encanta que es Rachel Weisz. Es una historia entre mujeres. Y dije: ‘¡Qué se yo! Yo nunca me enamoré de una mujer. No sé”, reflexionó Roth, dejando abierta la posibilidad de que en un futuro pudiera llegar a tener una relación con una persona de su mismo sexo.

Y después se explayó diciendo: “Yo creo que la sororidad implica, también, la posibilidad de pensarte con una mujer”.

En ese sentido, Cecilia reconoció que hace no mucho tiempo “había una competencia clara entre mujeres” debido a la educación patriarcal. Y que el cambio social que se está viviendo es el que permitió que la mirada femenina fuera mucho más amorosa con respecto a sus congéneres.

Cabe recordar que, entre otras parejas, Roth ha estado casada con el empresario Gonzalo Gil, tuvo un romance con el galán Gonzalo Heredia.

También mantuvo una relación con el reconocido músico Fito Paéz, padre de su hijo Martín, que ahora tiene 22 años, con quien aún mantiene un trato de familia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la actriz no ha oficializado ningún noviazgo; hasta ahora que hizo público su deseo de volver a enamorarse.