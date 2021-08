Tras una intensa preparación, los hermanitos Balbastro regresarán a Rosario a fin de año

lunes 09 de agosto de 2021 | 23:32hs.

El sueño de Joaquín (14 años, categoría 2007) y Santino (11 años, categoría 2009), en Rosario Central recién empieza. Los hermanitos Balbastro regresaron el sábado último a Santo Tomé, después de tres días intensos de pruebas en el club Rosario Central de la ciudad de Rosario. Su mamá María del Carmen Sosa contó los pormenores de las pruebas y cómo sigue este sueño.

“Las pruebas de tres días fueron muy buenas. Les fue muy bien, conocieron cosas nuevas, formas nuevas de entrenar, de prepararse, porque es un club que prepara profesionales y ellos están muy contentos. A fin de año tienen que volver, y tienen muchas cosas por hacer en Santo Tomé”, inició relatando María del Carmen Sosa, mamá de Joaquín y Santino.

Entre las “tareas para el hogar”, desde el club le pidieron que tengan un profesor que los prepare. “Ellos vieron como es el entrenamiento acá, que (no se parece) ni por cerca a lo que se entrena en Santo Tomé. A Joaquín lo mandaron a hacer gimnasio, así que va a tener que arrancar una rutina de gimnasio porque necesita un poco más de masa muscular, va a tener que empezar con una nutricionista, bastantes cosas buenas tienen encargadas para estos meses de preparación”, afirmó.

En cuanto a su regreso a la ciudad santafecina, María dijo que los esperan a fin de año, pero aún no tienen una fecha estimativa. “El coordinador me dio su número, me dijo que por cualquier duda, consulta, o inquietud lo llame, que él nos va a contestar. Y que a fin de año nos espera. Vamos a estar en contacto y él nos va a avisar la fecha exacta”, adelantó.

“Me pidieron que Santino por favor no haga gimnasio todavía, aunque él hizo gimnasio con su categoría 2009 en el club de Rosario, pero era controlado por el profe. A Santino le mandaron el entrenamiento rudo, más movimiento”, explicó, y agregó que “en Santo Tomé no estaban permitidos los entrenamientos, por lo tanto Santino entrenó en este tiempo con chicos de sub 17. Le costó integrarse a los chicos de su edad, tenía miedo de lastimar a los chicos chiquitos”.

En cuanto a lo que se viene, la mamá de los pequeños futbolistas dijo que “si Dios quiere, Joaquín va a pertenecer a la 9na de Rosario. Los chicos hicieron bastantes conocidos, viajaban para jugar el fin de semana contra Arsenal. Joaquín se puso un poco triste, pero después entendió que no le dieron un ‘no’, sino que le pidieron que se prepare y lo esperan”.

En relación a la forma de entrenar, María dijo que los ubicaban por puesto dentro de la cancha: “En una cancha ellos tienen a todos los arqueros, a todos los delanteros, y entre todos tienen que cumplir su función, es impresionante como los entrenan”.

Por otro lado, contó que el club exige que los chicos estudien. “Tratan de que estén todos en la misma escuela. Pero la ventaja que tiene Joaquín es que los chicos de la 9na están en 2do año, y él está en 3ro. Es porque en Santa Fe la primaria va hasta 7mo, y en la provincia de Corrientes va hasta 6to”, por lo que los santotomeños deberán adaptarse si se incorporan al club rosarino.