Afirman que el hospital de Santo Tomé tiene 70 trabajadores precarizados

lunes 09 de agosto de 2021 | 18:45hs.

La representante de ATSA contó que fue recibida por el Gobernador Valdés, pero que no le brindó soluciones. “Hay enfermeras que trabajan por $4.800 pesos”, dijo molesta. “Valdés me dijo lo que yo quería escuchar, pero no hay soluciones para el sector de la salud”.

La representante gremial de ATSA Dora Herrera contó lo que ocurrió durante la visita del Gobernador Gustavo Valdés, ocasión en la que los enfermeros y docentes se reunieron pacíficamente frente al club Gallini, donde pretendían entregarle un petitorio solicitando soluciones a la precariedad laboral, y el máximo mandatario provincial los ignoró directamente. El video se viralizó en las redes sociales, unos 15 trabajadores con carteles, Valdés los mira, y sigue su camino rumbo a la camioneta que lo trasladaba. En esa oportunidad Herrera se acerca a la camioneta, le pide hablar con él, y Valdes la cita al otro día en el hotel donde se hospedaba, pero que fuera sola.

“Nosotros pedimos al referente local de él (de Valdés) si nos podía conceder una audiencia, como la respuesta nunca llegó, hicimos la nota y la llevamos en la puerta del Gallini para entregarle a la hora que él entraba. Estando ahí en la puerta volví a escribir a su referente en Santo Tomé, si nos podía recibir, o si nos decía que fuéramos a Corrientes, porque la carpeta que se le presentó podía llegar a quedar en la misma institución como varias veces ocurrió. Varias veces cuando él vino se le entregó papeles, notificaciones, pedidos, todo lo que podíamos, y los papeles quedaban arriba del escritorio, nunca llevaba”, expresó advirtiendo una tomada de pelo por parte de los asesores del funcionario.

“Queríamos que nos atienda, que nos escuche. Sabemos que a nivel provincial hay 900 personas esperando por un contrato, pero nosotros, por ser hospital cabecera, necesitamos por lo menos que se ponga al día con las personas que están al frente con el tema de la pandemia. Y aparte porque es una barbaridad lo que cobran estos chicos. Queremos que a medida que van falleciendo las personas, o se van retirando, o se van jubilando, que los vayan contratando a nivel provincial. Pero no ocurre así. Hay un sistema en Corrientes en tema salud que es privado, ellos privatizaron el sistema de enfermería, y hoy en día el que quiere trabajar en enfermería tiene que adaptarse a eso. Y acá en Santo Tomé quien desee ganar más de 8 mil pesos deben trabajar varios días más, varias guardias, y ser monotributista. Trabajás y ganás. Si no trabajas (sea cual fuera el motivo) no ganás, ni licencias, ni francos tendrás”, retrató. “Es una empresa privada la que está a cargo de la salud, porque si fuera del gobierno tendría que hacerse cargo de todo el personal, pero no es así, no funciona de esa manera”, agregó.

La sindicalista afirmó que en Santo Tomé, en esa situación hay entre 60 y 70 enfermeros, en su mayoría monotributistas, cobrando de esta manera. “Pero aparte, en el Hospital tenemos tres sectores. Están los de caja chica también, que es un dinero que viene de Corrientes para pagar insumos hospitalarios y otras cosas, y se paga sueldo. Porque lamentablemente no alcanza el personal que tiene”.

Cuando Herrera fue a la entrevista con Valdés llevó todos los papeles que había juntado, con los nombres de todo el personal. “Me dijo lo que él quería decirme, y lo que yo quería escuchar. En realidad no es así, no funciona así. Me dijo que está todo arreglado, que había firmado una resolución hace menos de un mes para contratar personal en toda la provincia, que del sistema de caja chica los directivos se tenían que hacer cargo, que los contratados por Corrientes ya se podían considerar de planta permanente, que tampoco es así”, aseguró.

La conclusión que Herrera saca de todo lo que pasó “es que me dijo algo para sacarme del paso, como para decir que él atendió al personal de salud acá, pero en realidad una solución definitiva no nos da. La reunión duró menos de 20 minutos. Y la problemática de nuestro hospital, con 20 minutos y con mentiras, no se soluciona. Creo que al gobernador en este momento lo único que le interesa es la campaña política”.

Dijo, además, que “la enfermera de una de las salitas nos contó que cobra 4.800 pesos. Yo tendría vergüenza hasta de pagarle eso. Es la situación que vive el personal de salud. Y a veces la gente cuando viene al hospital piensan que una está con cara de mala, o que no le quiere atender, pero hay que entender la situación de cada uno”.

A la pregunta de ¿cómo sigue esto?, la dirigente gremial dijo: “Ahora tenemos una invitación por parte de los docentes, que todos los sábados están haciendo una movida frente a plaza San Martín. La idea es juntarnos con ellos, y ver de qué manera seguir con los reclamos. A nivel provincial no tenemos audiencias, no conseguimos nada. Y vamos a seguir saliendo por los medios, al menos”.