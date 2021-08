Aficionado misionero publicó su libro: “La historia de la camiseta de River”

lunes 09 de agosto de 2021 | 14:36hs.

“Si me permiten voy a presentar La historia de la camiseta de River , un libro extraordinario”, destacó el periodista deportivo Nicolas Distasio en el programa de televisión Halcones y Palomas transmitido por TNT Sport.

Tras ocho años de investigación, el misionero Javier Maluf finalmente terminó su primera obra histórica del fútbol. Un libro de 400 páginas en el registra todas las prendas con las que salió a la cancha el Club Atlético River Plate.

Maluf es un reconocido Piloto misionero que actualmente vive en Qatar. Además de ser un apasionado por la aviación también es un gran coleccionista de camisetas de fútbol.

Según contó en el programa Acá Te Lo Contamos por RadioActiva 100.7, hasta el momento conserva más de mil camisetas que fueron vestidas por jugadores. Entre las prendas se destacan, por ejemplo, tres usadas por Diego Armando Maradona y una por Mario Alberto Kempes, futbolistas icónicos que llevaron a lo más alto al fútbol argentino.

Luego de varios años de colección de prendas y conocimientos, decidió compartir su pasión y emprendió la idea de escribir un libro. “Como coleccionista me gustaba comprar libros sobre la historia de camisetas de otros equipos, hasta que un día me pregunté: ¿Por qué no hay un libro así en Argentina?”, dijo el piloto misionero.

En esta línea, comenzó a escribir sobre la historia de las camisetas de la Selección Argentina, pero luego decidió frenar el proyecto nacional para volcar todo su tiempo de búsqueda al club de sus amores, River Plate. Fue así como surgió “La historia de la camiseta de River”.

El proyecto fue recibido con alegría por parte de la familia Millonaria. Durante la producción, contó con la colaboración del Museo del Club, como así también del reconocido hincha Santiago “Tano” Pasman, quien se encargó del anillado para el libro. Una vez terminado, el histórico capitán de River Leonardo Ponzió felicitó a Mulaf por su investigación.

De esta manera, el misionero logró reconstruir la historia de uno de los clubes más importante de América, aportando grandes hallazgos. “Conseguí fotos inéditas como la primera vez que River usó la banda en 1904 en un evento deportivo, el equipo jugando una cinchada de soga y después jugó el partido de fútbol”, detalló.

Hasta el momento el libro puede ser comprado únicamente en internet, pero no se descarta que en los próximos meses pueda estar disponible en las librerías. Mientras, Maluf trabaja en su próxima obra que expondrá el registro de la historia de las camisetas de la Selección Argentina.