Borrón y cuenta nueva

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:01hs.

La novena fecha del Turismo Carretera no fue buena para Carlitos Okulovich y terminó en el puesto 28 en el autódromo de San Juan Villilcum.

El Torino no funcionó como se esperaba y el piloto misionero cerró la fecha con preocupación, más aún sabiendo que se viene la carrera de Posadas, a la que pensaba llegar con mayor expectativa.

“La verdad estamos preocupados y algo confundidos. Hicimos todo lo humanamente posible para que el auto dé un salto, pero no funcionó. Invertimos en el motor, trabajamos en el chasis, el equipo probó cambios de todo tipo, pero no se produjo el avance que esperábamos. Tuvimos una reunión con el Gurí Martínez al cierre de la fecha y coincidimos en que se hizo de todo para mejorar, pero el auto no funciona”, señaló el obereño.

“Ahora se viene Posadas, una carrera especial para mí y queríamos llegar de otra manera. Igual vamos a poner todo para tratar de ser competitivos y ojalá sea la fecha en que se logre revertir este momento” reflexionó Carlitos ya de regreso a Misiones.

La victoria en San Juan quedó en manos de Josito Di Palma (Ford), escoltado por Juan Pablo Gianini (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet).

La décima fecha se disputará en el autódromo Rosamonte el 22 de agosto.