JxC ratificó su plataforma política anti Malvinas

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:02hs.

La titular del PRO y referente nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reafirmó la política anti Malvinas al justificar los dichos de la candidata a diputada nacional del espacio opositor, Sabrina Ajmechet, quien hace pocas semanas fue objeto de críticas por cuestionar el reclamo argentino por la soberanía en las Islas.

“Las Malvinas son argentinas”, aseguró Bullrich en una entrevista que brindó a Perfil. “Ajmechet tiene una mirada historiográfica. No tiene nada que ver con el tema de la guerra ni de los ex combatientes, sino de si existió o no Argentina en ese momento”, insistió Bullrich al justificar los dichos de la candidata de su propio espacio, mientras al mismo tiempo, remarcó que a su criterio, “son debates académicos descontextuados”.

Ajmechet estuvo a fines del mes pasado en el ojo de la tormenta luego de que se conocieran viejos tuits suyos en los que afirmaba que “las Malvinas no existen” y que “Las falkland islands son de los kelpers”.