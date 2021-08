“Las madres con AUH y Tarjeta Alimentar van a tener trabajo”

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:02hs.

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz afirmó que las madres que hoy cuentan con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar “van a tener trabajo”, y valoró el gasto público en materia social para atender la crisis que se agravó con la pandemia.

“En ese camino de reconstruir el país tenemos que extender esa ayuda, porque estamos convencidos de que las madres que hoy tienen la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar van a tener trabajo a la salida de la pandemia”, remarcó la precandidata, quien por otro lado afirmó que “las reconstrucción es más lenta de lo que quisiéramos”.

En declaraciones a AM 530, la ex titular del Consejo de Políticas Sociales subrayó que “después de un padecimiento de cuatro años (por la gestión de Mauricio Macri) al que se sumó esta crisis inédita producto de la pandemia, había que recomponer esa situación de mucho dolor, de mucha angustia, y de hogares que no tenían lo básico”.

En esa línea, recordó “en Argentina hay 4 millones de niños y niñas que hoy tienen un ingreso garantizado, gracias a un presidente que entendió que no podíamos crecer mientras los chicos pasaban hambre”.

Y luego añadió: “Somos conscientes de que los hijos de esas mujeres sin trabajo no pueden no tener esa garantía de algo tan básico, como llevar un plato de comida a la mesa de la familia, un desayuno, una alimentación sana para los chicos en los hogares más pobres de la Argentina”.