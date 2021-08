Terminal vieja, una opción para micros interurbanos

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:05hs.

La propuesta de que la antigua terminal de ómnibus de la ciudad de Eldorado se convierta en una estación urbana ya cuenta con más de 2 mil firmas de adhesión y fue presentada al Ejecutivo municipal hace un tiempo. En tanto, tomó vigencia nuevamente ante el debate por la prohibición del ascenso y descenso de pasajeros de colectivos de media y larga distancia fuera de la nueva terminal.

El rechazo de la gente a la prohibición de que los colectivos de media y larga distancia paren fuera de la nueva terminal de ómnibus reabrió el debate sobre la necesidad de contar con un espacio dentro de la ciudad para que los pasajeros de los colectivos de las localidades vecinas puedan ascender o descender en proximidades del centro de la ciudad, que es donde se concentra el movimiento administrativo.

Mario Prassl, iniciador de la propuesta, explicó: “En Eldorado tenés casi todas las reparticiones nacionales, como Anses y Pami, las sucursales bancarias, las obras sociales, los juzgados, en una zona ubicada entre 10 y 15 cuadras alrededor de la vieja terminal de ómnibus. Todos esos servicios son utilizados por una gran cantidad de gente de las localidades vecinas que llegan hasta Eldorado. La nueva terminal queda muy alejada de todo eso y es un problema para toda esa gente, no sólo en dinero sino también en tiempo para trasladarse”.

El edificio de la vieja terminal queda ubicado en pleno centro de la ciudad y está destinado a ser convertido en un centro cultural municipal.

“Nosotros, y digo nosotros porque somos un grupo de personas que impulsamos la idea, no pretendemos que el centro cultural no se construya, sino que alrededor de él haya un espacio para ser utilizado como terminal urbana de ascenso y descenso de pasajeros de los colectivos de las localidades vecinas. Es más, creemos que eso será beneficioso también para el centro cultural y para todo el comercio de la zona”, agregó Prassl.

La idea fue elevada al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante hace varios meses, pero no hay respuesta oficial a la iniciativa.

“Cuando le presentamos el proyecto al intendente lo hicimos acompañados por más de 200 firmas de apoyo de los vecinos, pero desde ahí, y mediante la plataforma Change.org, ya llevamos más de 2.300 firmas recolectadas que muestran el apoyo que tiene nuestra propuesta. A raíz del debate que se dio sobre el ascenso y descenso de pasajeros en el kilómetro 6, muchísimos vecinos se sumaron a nuestro proyecto. No debemos olvidar que el transporte tiene que tender a facilitarle la vida a la gente y no a complicársela. Sabemos que hay obstáculos, como ser el pliego de concesión de la nueva terminal, pero no es imposible llegar a un acuerdo si es beneficio de la gente”, resaltó.