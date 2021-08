Belén Francese, feliz y en familia, presenta a su bebé Vitto

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Belén Francese atiende el teléfono al lado de su marido, Fabián Lencinas, quien tiene en brazos a Vitto Doménico. “Acá maternamos y paternamos”, cuenta la actriz en diálogo con Teleshow sobre la crianza de su bebé.

Ella es madre primeriza, mientras que el empresario mendocino celebra su paternidad por tercera vez: Sol, de 14, y María Jesús, de 16 -frutos de su relación anterior- viajaron a Buenos Aires para conocer a su hermanito que acaba de cumplir un mes.

“Es un mundo maravilloso. No tenía idea de que era así. Una cosa es que te cuenten, pero vivirlo es distinto. Siempre cuentan la mejor parte, que es lo más lindo que te pasó, pero nadie te dice que no vas a dormir, los cólicos...”, dice Belén y resalta que está feliz por la llegada de su bebé: “Me quedo atada de por vida. No suelto más a mi hijo. Estoy muerta de amor”.

Coordinar la entrevista telefónica no fue fácil y la propia capocómica admite que no tiene tiempo “para nada”. “Aunque eso depende de cada madre”, se diferencia de otras mujeres y aclara que cuando encuentra tiempos libres se dedica a cumplir con compromisos laborales a través de sus redes sociales: “Además, me distraigo un poco”.

“Ahora estamos en la etapa en que duerme de día y no de noche”, detalla sobre el bebé que llegó para cambiarle la vida. “Yo ni sabía cambiar un pañal, tuve que aprender. El primero se lo puse al revés. ¡Me mataba de risa!”, recuerda quien notó su error cuando ya casi estaba terminando. “Acá hay algo que está mal”, pensó aquella vez.

En este primer mes -y una semana-, Vitto llenó de experiencias maravillosas a Belén y Fabián, quienes lo desearon con mucho amor. “Amo a los bebés, me vuelven loca. Tendría un montón”, expresa la actriz que viene de una familia numerosa: su abuela tuvo 16 hijos, y su madre, cinco. ¿Si ya piensa en tener otro? “Lo veremos más adelante -advierte- Si hubiese arrancado antes, tendría un montón de hijos porque son lo más lindo del mundo”.

El matrimonio tampoco la descarta la posibilidad de adoptar: “Es una responsabilidad y, por como somos nosotros, sabemos que tendríamos que tener la realidad económica y el tiempo, porque nos gusta criarlos nosotros, estar presentes y disfrutarlos. No que lo haga otro”.

La historia detrás del nombre

“Siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza”, indica la actriz y destaca que la película favorita de su padre -cinéfilo- es El Padrino, cuyo protagonista se llama Vito Corleone. Cuando ella se interiorizó, buscó el significado y no lo dudó. Además, su suegra es italiana y el abuelo de su marido se llamaba Doménico. “Por mi papá, por la mamá de Fabián, por su abuelo, por el origen. Eran pequeñas señales”, continúa Belén quien finalmente decidió ponerle Vitto a su primer hijo.

“Es un nombre derivado del latín, que significa vida; en italiano tiene que ver con la victoria, el vencer. Y lo elegimos porque vino a llenar nuestra vida”, dice sobre su hijo, cuyo nombre completo es Vitto Doménico Lencinas Francese.

A la hora de recordar el parto de su hijo, Belén imposta la voz, se pone seria y también se conmueve al recordar que su marido estuvo todo el tiempo a su lado, sosteniendo su mano y dándole fuerzas. “Fue complicado”, se sincera sobre aquel día en que fueron a control prenatal y terminaron recibiendo al bebe que, hasta entonces, estaba en posición para nacer y a ella le habían sugerido que saliera a caminar, al igual que le pasó a Pampita y otras tantas mujeres embarazadas en esa situación.