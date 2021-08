Brian May, de Queen, criticó la postura antivacunas de Eric Clapton

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El guitarrista de Queen, Brian May, cuestionó la postura antivacunas de Eric Clapton, uno de sus héroes musicales, pero aclaró que aunque tienen “distintos puntos de vista” en varias cuestiones, “nunca dejaría de respetar al hombre”. “Amo a Eric Clapton. Es mi héroe pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos. Es una persona que piensa que está bien disparar a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos”, dijo May al periódico británico The Independent.

Así se manifestó al ser consultado sobre los dichos de Clapton, quien había advertido que no actuaría en un lugar en donde se le exija al público estar vacunado para poder asistir. El legendario guitarrista también se había quejado en su momento tras recibir las dos dosis de la vacuna AstraZeneca, había manifestado su temor de no poder volver a tocar por el dolor que sentía en su brazo: “Hay mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. En general, han sido muy seguras. Siempre habrá algún efecto secundario en cualquier medicamento que tomes, pero ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte es un absurdo”, replicó el músico.