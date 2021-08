Gloria Trevi “Creo que mi historia puede ayudar a mucha gente”

lunes 09 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Gloria Trevi define sus 30 años de carrera en el ojo público como una “montaña rusa de emociones”. De ídola infantil a convertirse en la “Madonna mexicana”, pasando por su mayúsculo escándalo junto a su ex pareja y manager Sergio Andrade que casi le cuesta una vida en la cárcel (estuvo cinco años detenida), su vida es una apasionante telenovela como para maratonear un fin de semana de frío.

Trevi es un estandarte de la cultura mexicana y su pasado reciente prepandemia así lo confirma.

Tiene una de las giras más lucrativas del mundo, reconocimiento de sus pares, una serie en tono biopic donde promete contar su verdad y una tema nuevo, Nos volvimos locos, junto a Guaynaa que la está rompiendo en cuanta latitud te dirijas.

Desde México, recibe a La Viola a través de una pantalla de Zoom, se muestra entusiasmada por el presente y con una efusividad inalterable. Choca los 5 con la pantalla, se ríe, grita y se sorprende porque este cronista enganchó la referencia a la película The Warriors de su nuevo tema.

¿Por qué decidiste invitar a Guaynaa en este nuevo hit?

Ya tenía la canción y la podía cantar sola, tengo la versión de pura mujer, pero sentía que el dúo le iba a dar un sentido súper importante en estos momentos donde la gente ya perdió la práctica de lo que es coquetear.

Escuché una voz que me sonó nueva y me encantó porque sentí que tenía calle. Me contactaron con Guaynaa y lo llamé para hacer una canción juntos y su reacción fue de gritos. Es un chavo con el que venimos del mismo planeta y nos bajamos de la misma nave espacial. Somos workahólicos.

La química se dio de manera instantánea. Lo saqué de su zona de confort al decirle ‘tenés un rockero dentro’. La fusión rompe con barreras generacionales.

En ese gen rockero, el clip es un homenaje al clásico The Warriors.

Soy fan de la película. Yo quería llegar como fresita para que hubiera ese rompimiento de barrera clasista.

Llegar a una calle peligrosa y marcar territorio, yo en medio de la guerra. El Guaynaa y yo nos vemos y hay ese flechazo, y convertimos una guerra en una fiesta en la calle.

Guaynaa me planteó que en el coro hubiera moda no binaria y me encantó que fuera tan inclusivo porque algunos cantantes de la música urbana tienen fama de ser machistas y él, al contrario, quiere tener el cariño de un público al que yo amo y que me ha apoyado muchísimo.

¿Por qué decidiste revisar tu pasado con el miniserie biográfica que estas produciendo?

Mi vida nunca ha sido vista, nunca ha sido realmente contada porque nunca la conté yo y soy la única que puede hacerlo. Salió la película (NDR: “Gloria” de 2014) pero en dos horas es imposible contarla.

Se centraron, ena quel entocnes, en una parte del escándalo y se basaron más en records públicos que en lo que yo viví. No se va a contar mi verdad, sino que me voy a apoyar en testigos, documentos y hechos, y lo que quiero es que sea la verdad, aunque en ocasiones no me deje como la mujer más inteligente del mundo.

¿Cómo reaccionaste al estar involucrada al guión?

Derramé muchísimas lágrimas y no quiero ni verlo en imágenes. Sin embargo, creo que va a ser positivo, no solo para mí sino para la gente que me acompañó.

Creo que mi historia puede ayudar a mucha gente. No se trata nada más de contar la parte del escándalo sino la historia de una chica que tenía un sueño, todo el trabajo que representó pero que también es la persona que sale de una pesadilla y empieza su vida y cómo te vuelves a levantar para llegar donde estoy hoy en este momento.

La artista

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz (Monterrey, 15 de febrero de 1968), conocida artísticamente como Gloria Trevi, es una cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana.

Es la artista mexicana más taquillera del siglo 21 según la revista Pollstar y ha vendido mes de 35 Millones de discos en todo el mundo. Vivió durante su infancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 1985 se mudó a la Ciudad de México para comenzar su carrera artística. Allí conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, quien formó el grupo musical Boquitas Pintadas. Cuatro años más tarde, de la mano de Andrade, publicó su álbum debut ...Qué hago aquí? , distribuido por BMG Ariola. En los 90, debutó en el cine con tres películas: Pelo suelto (1991), Zapatos viejos (1993) y Una papa sin catsup (1995). Terminó la década con cinco álbumes que sumaban casi 5 millones de ventas.2​

En 1997, se retiró de los escenarios tras su programa televisivo XETU Remix. Tiempo después, junto su mánager Andrade vuelven a desaparecer de los medios de comunicación, mientras que en Chihuahua se realizaba una denuncia penal por parte de los padres de una joven de 17 años llamada Karina Yapor quien pertenecía al equipo de trabajo de la cantante y había desaparecido junto con ella, su productor y otras jóvenes mujeres.

La detención de la pareja se produjo en enero de 2000 por la policía de Río de Janeiro, donde Gloria pasó tres años encarcelada. En 2004 fue absuelta del crimen por la justicia mexicana y liberada.