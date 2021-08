Misiones reportó un muerto por Covid y 148 nuevos positivos

domingo 08 de agosto de 2021 | 18:23hs.

Un muerto y 148 casos positivos de coronavirus reportó la provincia de Misiones en las últimas 24 horas, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública. Así la tierra colorada, desde la llegada de la pandemia acumula 655 personas fallecidas y 32.595 casos positivos. Por su parte son 30.323 los pacientes que lograron recuperarse del virus.

En su parte diario, Salud Público detalló que la víctima mortal quien poseía comorbilidades, pertenece a la localidad de Apóstoles.

Asimismo las nuevas localidades que poseen casos positivos son: Posadas (85), Oberá (14), Eldorado (9), Puerto Iguazú (6), Concepción de la Sierra (5), Leandro N. Alem (5), Jardín América (5), Puerto Rico (4), Garupá (3), Apóstoles (3), El Soberbio (2), Andresito (2), Wanda (2), Puerto Libertad (1), San Javier (1), y Aristóbulo del Valle (1). De ellos 141 pacientes poseen un nexo epidemiológico establecido, mientras que 7 no poseen nexo epidemiológico.

Por otra parte, a la fecha, Misiones posee 1.617 casos activos de Covid-19, con 125 pacientes internados. Y son 8.829 las personas aisladas de manera preventiva.

Nueve de cada diez fallecidos en el último mes no se habían vacunado

En la provincia de Misiones, casi el 90% de los fallecidos por Covid-19 durante el último mes no contaba con la vacuna. Según indicaron a El Territorio fueron personas que no fueron alcanzadas por el plan de inmunización, aunque la mayoría había optado por no aplicársela por miedo o desconfianza.

En este recorte temporal, se produjeron 124 muertes y en ese marco, Cristian Vera, médico intensivista y referente en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), detalló: “Con respecto a los que recibieron las dos dosis la mortalidad es muy baja, hemos tenido cinco como mucho en el último mes, pero son pacientes con múltiples comorbilidades (diabetes, hipertensión) y generalmente añosos, es decir, muy ancianos. El 10% de los pacientes había recibido la primera dosis aplicada hace una semana aproximadamente previo a su ingreso a la internación, no hace meses”.

Cabe destacar que el organismo necesita dos semanas después de haber recibido la vacuna completa para generar protección (inmunidad) contra el virus que causa la enfermedad.

Y completó: “El restante no tenía ninguna dosis, ya sea porque no quisieron vacunarse o no pudieron acceder, pero la mayoría es porque opta por no ponérsela por miedo, desconfianza”.

Sin ir más lejos, los tres decesos a causa de la enfermedad que se tuvieron que lamentar el viernes y el de ayer fueron pacientes que no tenían siquiera una dosis de la vacuna anticovid.

Según algunos detalles a los que accedió este medio un número importante de los fallecidos sin vacunar tenía entre 24 y 43 años, lo que pone el foco a la reticencia de la población más joven a la vacuna.

“Muchos de los jóvenes no quieren vacunarse, tengo conocidos que no confían por toda la falsa información que aparecen por las redes y eso complica todo porque quizás no lleguen a terapia intensiva pero son asintomáticos y son los que contagian a sus seres cercanos”, se lamentó Vera.

En Ministerio de Salud Pública trabaja en un informe sobre los internados con la enfermedad están inmunizados, que estará en los próximos días.

En el mes de mayo se empezó a notar la reducción de los decesos de los adultos mayores desde los 65 años como consecuencia de la vacunación, puesto que fueron una de las poblaciones que empezó a inmunizarse ya en febrero. Resultó un dato significativo puesto que desde que se produjo la primera muerte, en abril del año pasado, quienes perdían la vida eran de este grupo etario en su mayoría.

Ante la amenaza de la variante Delta, la más resistente y contagiosa hasta el momento, pone en un lugar preponderante a la vacunación contra el covid para evitar que se vuelvan a disparar los casos y los decesos. La Delta ya es la variante predominante en varios países y causa estragos, en Argentina por el momento la situación está controlada, según las autoridades sanitarias de la Nación.