Federal A: Crucero necesita ganar en Gualeguaychú

domingo 08 de agosto de 2021 | 13:00hs.

Crucero afrontará esta tarde una nueva presentación fuera de casa y con la posibilidad de abrochar los primeros tres puntos en condición de visitante. Desde las 15.45, medirá fuerzas con Juventud Unida de Gualeguaychú en lo que será la continuidad de la 16ª fecha del Federal A.

Hoy el Colectivero marcha en el último escalón de la zona B producto de una mala campaña (12 de 42 puntos posibles) que obligó a la renuncia de Carlos Marczuk y la posterior llegada de Miguel Salinas en la conducción técnica.

Pico todavía no logró encarrilar al equipo aunque parece agarrarle la mano de a poco. Ejemplo de ello es el empate 2-2 en Corrientes ante Boca Unidos, en la última presentación del pasado fin de semana. Esa es la idea que buscará repetir el DT: intensidad y contraataque. Respecto al once inicial, entonces, no habría mayores cambios.

Por otra parte, el Colectivero perdió en la semana a una de sus mejores piezas ofensivas: Abel Méndez (foto). El atacante fue intervenido quirúrgicamente por el cuerpo médico de Crucero del Norte, encabezado por el médico Héctor Duarte y todo su equipo.

Méndez sufrió ante Racing de Córdoba un fuerte golpe en la rodilla derecha que provocó daños considerables en las articulaciones de la misma; ahora deberá pasar un proceso extenso de recuperación que puede demorar meses.