Messi: "Hice todo para quedarme, hay que asimilarlo y arrancar otra vez"

domingo 08 de agosto de 2021 | 8:05hs.

Lionel Messi ofreció este domingo una conferencia de prensa en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou del Barcelona, en la que dio a conocer los motivos que derivaron en su salida del equipo catalán y sus posibilidades de unirse al París Saint Germain (PSG) francés.

El astro argentino Lionel Messi, emocionado hasta las lágrimas, admitió que todavía permanece "bloqueado" por su inesperada despedida de Barcelona, el club en el que realizó toda su carrera profesional, en el marco de una conferencia de prensa.

"Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. me ayudaron a crecer y hacer la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día", expresó Messi, quien tras decir sus primeras palabras y antes de recibir las primeras preguntas, se quebró en llanto.

Aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona" luego del vencimiento de su contrato la temporada pasada, un deseo que compartía junto a su familia.

"Yo había bajado mi ficha 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mi, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio", dijo Leo.

Y lamentó: "Me queda la espina de no habre conseguido otra Champions Legue más, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas más. No me arrepiento de nada, dimos el máximo. Pero es verdad que me quedó esa espina. Uno de mis objetivos es volver a ganarla y terminar mi carrera con los máximos títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (en títulos)".

"El club es más importante que cualquiera. La gente se va a terminar acostumbrando. Tiene una gran plantilla y vinieron grandes jugadores, al final todo se acomoda", manifestó sobre el futuro del Barcelona sin él.

"Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro días volvés a entrenar y tenés revancha, pero ahora es otra cosa, es el final en este club. No me quería ir y por eso la tristeza", señaló.

El PSG, una posibilidad

Además, admitió que el París Saint Germain de Francia "es una posibilidad" para continuar su futuro deportivo, pero aclaró que todavía no tiene "arreglado nada con nadie" tras conocerse su salida de Barcelona luego de 21 años en el club.

La negociación no prosperó, según explicó el presidente Joan Laporta, porque no pueden "hipotecar el futuro del club" para contener al delantero y además tampoco quieren un enfrentamiento más profundo con Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, por el límite presupuestario que deben respetar.

En el medio quedó trunco el sueño de verlo con Sergio 'Kun' Agüero, quien procedente de Manchester City se calzó la 19 del Barcelona para pasar los últimos años de carrera con su mejor amigo y repetir así las hazañas del sub-20 en 2005, el oro olímpico en Beijing 2008 y la reciente Copa América.