¿El último discurso?

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Lionel Messi ofrecerá esta mañana (a las 7 hora de la Argentina) una conferencia de prensa en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou del Barcelona, en la que dará a conocer los motivos que derivaron en su salida del equipo catalán y sus posibilidades de unirse al París Saint Germain (PSG) francés.



El anuncio del llamado a la reunión de prensa de Messi fue brindado por el Barcelona en un mensaje en catalán publicado en las redes sociales, por el cual simplemente informa el horario y el sitio del encuentro.



Todo indica que el astro explicará los motivos de su repentina y sorpresiva salida de la institución que lo acobijó de niño y lo vio crecer hasta convertirse en el mejor futbolista de la última era.



La negociación no prosperó, según explicó el presidente Joan Laporta, porque no pueden “hipotecar el futuro del club” para contener al delantero y además tampoco quieren un enfrentamiento más profundo con Javier Tebas, presidente de la Liga de España, por el límite presupuestario que deben respetar.



En el medio quedó trunco el sueño de verlo con Sergio ‘Kun’ Agüero, quien procedente de Manchester City se calzó la 19 del Barcelona para pasar los últimos años de carrera con su mejor amigo y repetir así las hazañas del sub 20 en 2005, el oro olímpico en Beijing 2008 y la reciente Copa América.



Las despedidas de los ex compañeros y actuales de Messi presuponen que ya no habrá vuelta atrás, que los 672 goles en Barcelona se congelarán en esa cifra y no aparecerán nuevos récords de presencias (778 partidos).



Caminar por las calles de Barcelona no será lo mismo. La aparición de Messi hizo que la ciudad dejé de ser del arquitecto Antoni Gaudí, con su imponente obra inconclusa de la Sagrada Familia u otras como la Casa Batlló sobre el elegante Paseo de Gracia y el Park Güell en las alturas.



En la capital francesa todos aguardan para ver si la información de los últimos días brindada por los medios locales -especialmente el diario deportivo L’Equipe y el periódico Le Parisien- se concretará finalmente: contrato por dos años con una opción de otra temporada.



De desembarcar en la ciudad europea por excelencia, donde la moda y la cultura se cruzan a diario, además de Neymar será compañero de Ángel Di María y Leandro Paredes, con quienes se sacó la espina en el seleccionado hace semanas en Brasil con la Copa América; de Kylian Mbappé, uno que podría heredar su trono a futuro, y del defensor español Sergio Ramos, con el que siempre hubo respeto a pesar de ser rivales en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid.



En medio de todo, el que habló fue el técnico de PSG, el argentino Mauricio Pochettino, y en conferencia admitió que el club estaba “trabajando” para resolver la situación.



“Cuando hablamos de jugadores de la talla de Messi, para muchos clubes, y en este caso para el PSG, son oportunidades que no suelen pasar por delante tuyo. El club está trabajando. Y si hay algún tipo de novedad lo anunciaremos. Es una de las posibilidades”, comentó.



La última cena

Anoche Messi recibió en su casa a sus amigos y compañeros más cercanos, entre ellos Agüero, Gerard Piqué y Shakira, en lo que parece una cena de despedida. La Pulga decidió anticiparse a la despedida del plantel y organizó al menos una primera cena íntima en su casa.



Los primeros en llegar, según reportes de medios españoles, fueron sus ya ex compañeros Jordi Alba y Sergio Busquets. Más tarde llegó la pareja de Piqué y Shakira, y entre los últimos estuvo el “Kun” Agüero, acompañado por el youtuber y streamer Ibai Llanos, con quien tiene una relación muy cercana surgida a través de las redes sociales y los juegos online.