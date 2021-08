Detuvieron al padre de la niña abusada y embarazada en Azara

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Los investigadores que intervienen en la causa iniciada tras el abuso sexual infantil que derivó en el embarazo de una niña de 12 años oriunda de la localidad de Azara, recolectaron nuevos elementos que dan cuenta de que la nena no sólo pudo haber sido violada por su hermano, sino también por su padre y ordenaron el inmediato arresto del hombre.



De acuerdo a lo consignado por altas fuentes consultadas por El Territorio, el implicado, de 39 años, fue detenido el viernes a la noche en su vivienda de Azara y ahora será investigado en una causa independiente al expediente que había sido iniciado previamente en contra de uno de sus hijos.



El grave caso de abuso sexual intrafamiliar salió a luz a mediados de julio, cuando una niña de 12 años ingresó al Hospital Materno Neonatal (HMN) de Posadas cursando un embarazo de aproximadamente ocho semanas y las autoridades del nosocomio activaron del protocolo correspondiente.



A partir de allí se pudo establecer que el embarazo habría sido consecuencia de los abusos sexuales que la niña padecía a mano de un hermano suyo, de 18 años y quien para ese entonces ya se encontraba detenido en virtud de la denuncia radicada por la madre de la nena.



Según se pudo reconstruir, el muchacho no residía en la misma vivienda que la víctima, pero sí visitaba el lugar asiduamente y la familia en ningún momento dudó en radicar la denuncia que finalmente derivó en su detención e imputación por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.



Días después a su internación, la niña fue entrevistada en Cámara Gesell por un gabinete multidisciplinario, audiencia en la cual ratificó que su hermano abusaba de ella desde que tenía 10 años y complicó aún más la situación del joven detenido.



Sin embargo, la situación no culminaría allí, sino que se sumaría un nuevo elemento que agrava aún más el caso.



Nuevas revelaciones

Es que recientemente el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ordenó la realización del correspondiente informe socioambiental para complementar el expediente y de allí surgió otro elemento perturbador.



Según añadieron las fuentes, las conclusiones de ese informe señalaron que la niña también pudo haber sido víctima de violencia física y sexual por parte de su propio padre, ante lo cual el juez solicitó una nueva audiencia de Cámara Gesell con la niña.



Esa medida se concretó el jueves y allí, mediante las técnicas y metodologías de los especialistas que llevan adelante la entrevista, la nena confirmó que su padre también abusó de ella en reiteradas ocasiones y durante un largo período de tiempo.



Ante esta situación, desde el Juzgado se ordenó la inmediata detención del progenitor de la niña, lo cual se concretó el viernes a la tarde mediante un allanamiento concretado por el personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional VII de la Policía de Misiones.



Desde ese momento, el hombre permanece privado de su libertad y mañana deberá comparecer ante los estrados del magistrado Faría para completar la audiencia de declaración indagatoria.



En esa instancia, el implicado tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, aunque lo que no evitaría sería su imputación como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por calidad de ascendiente y por la convivencia preexistente.



Las mismas fuentes explicaron que las causas abiertas contra el hermano y el padre de la víctima, respectivamente, serán tramitadas por separado en razón de que se tratarían de hechos independientes y sin conexión entre sí.



Además, añadieron, que ahora se deberán ordenar nuevas pruebas genéticas a fin de establecer la histocompatibilidad entre los implicados y el feto en gestación de la niña, quien ya tuvo el alta médica y con el acompañamiento de su familia aparentemente continuaría con el embarazo.



Qué dice la ley

Las leyes de protección en Argentina y desde los organismos que velan por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como lo es Unicef, establecen que detrás de un embarazo forzado se presume violencia sexual, lo cual obliga a los funcionarios del Estado a denunciar.



En Argentina el 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo.



En tanto, desde mucho antes está legislado que las mujeres pueden interrumpir el embarazo cuando es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.

¿Pueden las niñas solicitar IVE/ILE?

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana catorce (14), inclusive, de gestación. La interrupción legal del embarazo (ILE) hace referencia al derecho al aborto en las siguientes situaciones: uno, si el embarazo es producto de una violación; y dos, si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.



La Ley 27.610, de aplicación obligatoria en todo el país, establece que “las/os niñas/os menores de 13 años pueden acceder a la IVE/ILE con la asistencia de una persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Estas/os deben participar en conjunto con la niña en la toma de decisiones y deben firmar también el consentimiento informado”.