La baja en internación y contagios permitió habilitar más actividades

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Las vacunas anti Covid-19 no previenen contraer el virus, pero sí evitan las formas más graves de la enfermedad, disminuyen las tasas de hospitalización y la contagiosidad, sostienen los especialistas.



Y los efectos de la vacunación ya se sienten, principalmente en el sistema sanitario, que alivianó la presión en las últimas semanas, ante el avance en el número de vacunados en Misiones.



Lo que de alguna manera abre la ventana a una nueva etapa, donde después de más de un año comienza a verse luz al final del túnel.



El panorama también se vislumbra en el resto de Argentina. En todo el país, en los últimos siete días se reportaron 1.581 muertos, lo que da un promedio diario de 226. Esto representa una baja de más del 25% con respecto a la semana anterior, cuando el promedio fue de 305.



En lo que refiere a contagios, en los últimos siete días se registraron 82.990 casos, lo que da un promedio diario de 11.856. El promedio de la semana pasada había sido de 12.951. Es decir, se registró una baja cercana al 8,5%.



Por otra parte, ayer 3.657 personas cursaban la enfermedad en unidades de terapia intensiva. Así, las camas de terapia están ocupadas en un 52,4% a nivel nacional, cuando en los momentos más críticos de la pandemia esa cifra llegó al 80% y más en varias provincias.



En Misiones la ocupación de camas críticas pasó del 70% en mayo o abril al 45% actualmente, en ese número se contabilizan personas con diversas patologías, entre ellas coronavirus.



Decisión

Ese indicador de ocupación de camas, y el porcentaje de test positivos, son factores clave para saber dónde se encuentra parada la provincia para la toma de decisiones.



Para dimensionar la situación en la tierra colorada, se pasó de un promedio de 180 contagios diarios a principios de julio a 156 casos detectados por día en los primeros siete días de este mes.



Entre el sistema público y privado se realizan hasta 3.000 testeos diarios en la provincia.



Así, la tasa de casos positivos en Misiones, que tiene una población estimada de 1.260.000 habitantes, es de 0.01% si se cuentan los 2.450 contagios de los últimos catorce días.



En tanto, el porcentaje de positividad del total de pruebas realizadas llega al 5.6%, un número aceptablemente bueno si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ese indicador no supere el 10% para tener una situación sanitaria equilibrada y controlada.



Esta realidad permitió a Misiones habilitar varias actividades más en los últimos días.



“Estamos teniendo, a lo largo de la semana, una importante disminución de ocupación de camas en áreas críticas que deja atender otro tipo de patologías que fueron dejadas de lado por la pandemia”, señaló esta semana el gobernador, Oscar Herrera Ahuad al referirse a la situación de Misiones.



“La apertura de las actividades dejan ver las políticas públicas que tiene la provincia, recordando que Misiones nunca tuvo que volver hacia atrás en las decisiones que se tomaron para el control de la epidemiología”, agregó.



Panorama

Ayer en Misiones se detectaron 156 nuevos contagios en quince municipios, siendo Posadas el que más reportó. También se informó que hubo una persona fallecida de Puerto Libertad. Además de coronavirus, la mujer de 48 años tenía hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar y no estaba vacunada contra el Covid-19.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó 9.803 contagios de Covid-19 y 89 muertos, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 107.302 desde que empezó la pandemia.