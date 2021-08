Oficializan cambios en la dirección de El Refugio de Animales

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El Refugio, institución pionera en la protección de los animales en esta capital, atraviesa un proceso de cambios.



Desde el sitio oficial de Facebook de la asociación civil se informó en las últimas horas sobre la concreción del cambio en la comisión directiva: “La asociación civil El Refugio se complace en informar al público que desde el 30 de abril de este año se lleva a cabo el cambio de comisión”. Y se añade, “desde el nuevo equipo agradecemos el acompañamiento y apoyo para llevar adelante esta dificultosa pero noble labor voluntaria en beneficio de los animales”.



De esta manera, Etelvina Sorghe, rescatista y fundadora de El Refugio, que dedicó gran parte de su vida a salvar perros, gatos y caballos del maltrato y del abandono ya no estará más al frente de la ONG.



El Refugio funciona en un terreno ubicado en avenida Monseñor D’Andrea 6728 casi Quaranta, tiene dos hectáreas. Antes, se localizaba en el barrio Las Tacuaritas.



El 29 de abril pasado la protectora cumplió 20 años de rescate y cuidado de animales.



Conmoción

La noticia llamó la atención de la comunidad, sobre todo porque han trascendido rumores con acusaciones muy serias respecto de la ex presidenta de El Refugio.



Incluso, habría una denuncia formal por maltrato animal.



Ante estas versiones, el nuevo equipo hizo público ayer otro comunicado. “No nos hacemos responsables por cualquier información que pueda circular”, que no sea la vertida en su página oficial.



El Territorio se comunicó con voluntarios y miembros de la nueva comisión directiva que han hecho hincapié en que se enfocarán en el bienestar de los animales, aunque han evitado dar precisiones acerca de la existencia de la denuncia. Este silencio colabora poco con aportar a la claridad.



Por estas conversaciones se pudo saber que actualmente hay 70 perros en El Refugio. En la última visita de este medio al lugar -publicación del 10 de diciembre de 2020- Sorghe contaba que tenía un registro de 260 animales alojados.



Voluntarios

Franco Molina, voluntario de la asociación, explicó que “nosotros venimos a El Refugio a trabajar por los animales, se está conformando una nueva comisión que todavía no está designada”, y sobre la función de Sorghe indicó, “es una señora que fundó El Refugio, hizo una labor de muchos años y hoy en día se decidió que ella descanse. Más no puedo decir, todo eso que se publicó de las denuncias no salió de acá, no sabemos de dónde salió”.



Por su parte, Lucho Silva, que fue voluntario por diez años en la protectora hasta que decidió alejarse, expresó: “un grupo de voluntarios nos retiramos hace un tiempo ya, no veíamos ningún cambio, llegó un punto que no había retorno, habíamos visto cuestiones que no nos gustaron”.



Hasta el momento, Sorghe no se ha pronunciado acerca de esta controversia.