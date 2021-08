El presidente busca convertir los planes sociales en trabajo

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó que la oposición propone “una Argentina en la que sobran 20 millones de personas” y advirtió que el Frente de Todos “no puede permitir que pase eso”, por lo que “debe mantener la unidad”.



“¿Qué aspiro en el Frente de Todos? Que seamos todos, que estemos todos. Nadie sobra acá, hacen falta todos”, expresó el jefe de Estado al hablar en el cierre del encuentro “Argentina Avanza: el país que queremos”



En ese sentido, señaló que celebraba “que hayamos podido cerrar las listas, acordar candidatos, sin ruido ni disputas ni poner en crisis lo que tanto nos costó conseguir”.



Por otra parte, sostuvo que el objetivo del gobierno nacional es “convertir los planes sociales en trabajo”.



En otra parte de su exposición, que se transmitió por el canal de YouTube del evento, el jefe de Estado advirtió que “la salida de la pandemia de coronavirus está cada vez más cerca por el esfuerzo de todos” y afirmó que “la inmensa mayoría de los argentinos entendió que debían cuidarse”.



El presidente participó en forma virtual del evento, donde 40 especialistas y referentes analizaron la promoción de un “modelo social igualitario y de constante progreso”.



Logros y deudas pendientes

Durante el encuentro virtual, Fernández resaltó lo realizado en el contexto de pandemia: “Llevamos dos años de tragedia humanitaria, pero no fueron dos años donde no hicimos nada, fueron dos años donde hicimos muchísimo por Argentina”. Al instalar esta idea, se tomó el tiempo de realizar un repaso de la gestión desde lo sanitario, lo económico y lo internacional.



En cuanto a la mirada sanitaria, puso el foco en cómo se robusteció el sistema de salud tras la herencia macrista, así como en el ritmo de la campaña de vacunación, en el que Argentina está dentro de “los 20 países del mundo más vacunados”.



Entre otras medidas que repasó, también mencionó los medicamentos gratuitos para los jubilados, políticas en favor de la diversidad, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el impuesto a las ganancias, el aporte a las grandes fortunas, el acuerdo con los acreedores privados y la discusión por las tarifas como algunas de las promesas de campaña.



“Nos queda por delante resolver el tema con el FMI, que lo vamos a hacer peleando todo lo que tengamos que pelear para que sea en las mejores condiciones para Argentina. No tengo ganas de postergar el problema de la deuda. El problema de Argentina es que la deuda deje de ser un problema”, subrayó.



En otra parte de su discurso, el presidente se refirió a los jóvenes y aseguró que “les tocó un tiempo difícil” en el medio de la pandemia, y confesó que se preguntó cómo hubiera reaccionado a los 17 años si le hubieran prohibido escuchar al Flaco Spinetta o Litto Nebbia.



“Sé que deben tener una sensación de desazón por el tiempo que les tocó vivir, pero lo que me encantaría que entendieran es que lo único que hice fue cuidarlos, porque podían ser transmisores de la enfermedad. No lo hice por una decisión mía, sino por lo que los expertos recomendaron”, afirmó.



Además, destacó el lanzamiento del programa “Te Sumo” para impulsar el empleo joven, a través del cual el 75 por ciento del sueldo de una pequeña o media empresa lo va a pagar el Estado para que se reinserten en la actividad laboral.



Más de 40 especialistas y referentes de distintos sectores, entre ellos el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, participaron del encuentro, bajo la premisa de analizar el futuro pospandemia y promover un “modelo social igualitario y de constante progreso”.