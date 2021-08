Witherspoon, la actriz más rica del mundo

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Reese Witherspoon (45) brilla con luz propia en Hollywood, y a su calidad interpretativa se suma su perfil en la defensa de los derechos humanos, sobre todo en la igualdad de género. Ahora, además, se ha convertido en la actriz más rica del mundo, al vender su productora en unos 900 millones de dólares, según una publicación del sitio especializado Variety.



La actriz y productora acaba de vender una parte de su productora Hello Sunshine en una millonaria suma, lo que acrecentó su patrimonio.



Harta de no encontrar guiones ni papeles pensados para mujeres, la actriz fundó Hello Sunshine a mediados de 2016, y gracias a ella ha producido éxitos como la segunda temporada de la serie de HBO Big Little Lies (la primera la hizo con su anterior productora, Pacific Standard, con la que también dio vida a las películas Alma Salvaje y Perdida) o Little Fires Everywhere, de Amazon.



Ahora quiere ensanchar las miras de su empresa en un gesto que demuestra su visión: Ha decidido vender una parte de su productora. Este paso a posicionado a Witherspoon, según Forbes, como la actriz más rica del planeta, con una fortuna que estima en más de 400 millones de dólares.El resto lo ha logrado por sus trabajos audiovisuales como actriz: no cobra menos de un millón de dólares por capítulo de una serie, cifra que se multiplica en las películas.



Los nuevos inversores son dos ex ejecutivos de Disney y TikTok, Kevin Mayer y Tom Staggs. No es de extrañar su interés por aliarse con Witherspoon, quien ha sabido acertar al ofrecer un contenido que gusta, entretiene, es de calidad y con perspectiva de género.