Misiones: sólo el 26% de los internados en terapia intensiva son pacientes con Covid

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:06hs.

En las últimas semanas se viene notando a nivel nacional una baja en los casos diarios de coronavirus como en la cantidad de muertes a causa de la enfermedad. En el caso de Misiones, pese a que casi toda la pandemia tuvo una realidad muy distinta a las demás provincias del territorio nacional, también se hace más notoria esta merma.



La vacunación aparece como el factor al que se le atribuyen estos parámetros puesto que no sólo disminuye la mortalidad de las personas que contraen el virus al evitar que desarrollen cuadros graves, sino que además ligado a eso, hace que se reduzcan las internaciones y la saturación de camas en terapia intensiva.



En ese sentido, en Misiones hay actualmente 125 personas que están internadas a causa de la enfermedad, no obstante, sólo 25 de ellas están ocupando camas críticas dentro del sistema sanitario de la provincia y están ocupando respirador artificial en la mayoría de los casos, es decir, entubación y sedación profunda. En tanto, los demás reciben solamente oxígeno cuando lo requieren u otras formas de ventilación no invasiva como los cascos Helmet (ver Qué son…), según detallaron a El Territorio.



Según el informe de Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria del Ministerio de Salud Pública hay 96 personas ocupando las camas de terapia intensiva en el sector público, por lo tanto, sólo el 26% corresponde a pacientes con Covid-19. La mayoría tiene otras dolencias.



Actualmente la ocupación de camas UTI es del 46,1%, un número bajo respecto a meses anteriores cuando llegaba al 70%. No obstante, en ningún momento la situación sanitaria fue alarmante y la provincia pudo brindar contención. De las 208 camas UTI, quedan libres 112.



“Estamos teniendo muy pocos casos en la terapia intensiva, veníamos teniendo entre uno y dos pacientes que ingresaban por día y en estas últimas dos semanas eso disminuyó bastante. En el Madariaga, por ejemplo, estamos teniendo cinco pacientes y antes teníamos unos 20 aproximadamente internados, de los cuales algunos murieron y otros se fueron de alta”, señaló en diálogo con este medio Cristian Vera, médico intensivista y referente en la provincia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).



En esa misma línea, añadió: “Sé que en el interior hubo un descenso importante de la ocupación de camas al igual que nosotros, de tener pacientes que ingresaban todos los días ahora tienen dos o tres por semana”.



Tal es así que el director de salud de la municipalidad de Puerto Rico, Carlos Clerc, explicó que en el hospital local estuvieron tres semanas y media sin internados con Sars-Cov-2, y en las clínicas en este momento hay muy pocos internados, pero ninguno en terapia intensiva.



Vera, por su parte, sostuvo además que la situación favorable se debe a la vacunación anticovid que se viene llevando a adelante a varios grupos etarios. “Creo que gracias a las vacunas estamos yendo por buen camino”, acotó. Pero remarcó una tendencia que se viene dando en el último tiempo y es la presencia de jóvenes en las internaciones. Van desde los 18 a 25 años, aunque el promedio de edad es de 43 años, cuando meses atrás era de 65 años en adelante.



“Hemos tenido hasta pacientes de 18 y 20 años últimamente. Hay muchos que son sanos, deportistas, que no fuman ni toman; al inicio de la pandemia eran pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad”, reconoció Vera.



Por otra parte, indicó además que hay al menos unos 40 pacientes los que ya negativizaron el virus pero continúan internados hace dos meses o más por las secuelas que les dejó la enfermedad: afecciones pulmonares, debilidad muscular o sobreinfecciones que son frecuentes en la terapia intensiva.



A nivel nacional, en tanto, sólo el 38% de los pacientes internados en terapias intensivas públicas y privadas de todo el país tienen coronavirus según el último relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), que arrojó que el promedio de ocupación nacional es del 78%. Del estudio, que consiste en una encuesta que se envía a centros de salud públicos y privados cuyas respuestas son voluntarias, participaron 122 UTI con un total de 2.096 camas.



Al 30 de julio (fecha del relevamiento) las instituciones que respondieron tenían una ocupación promedio del 78% (1618), siendo Covid-19 positivos el 38% (799); de éstos, el 74% (594) requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM) y 9% (78) cánulas de alto flujo (Cafo).



En el Amba, con 41 UTI analizadas (839 camas), se registró una ocupación de camas del 75%, de las cuales 28% son Covid-19 con un 77% de requerimiento de ARM.

Qué son los cascos Helmet

La provincia empezó a aplicar desde mayo un nuevo y moderno equipamiento para tratar a los pacientes internados. Los cascos Helmet son utilizados en estadios tempranos de Covid-19, en pacientes con neumonía o baja saturación de oxígeno y evitan que entre el 50% y el 70% de las personas sean intubadas y conectadas a un respirador artificial. Son una nueva tecnología que permite oxigenar a los pacientes y ganar tiempo para que no deban ir rápidamente a un respirador.



Los cascos cumplen una función de presión positiva continua en la vía aérea del paciente, algo que se realiza con una mezcla de flujo de oxígeno y de aire. Esto ayuda al reclutamiento alveolar y al mejoramiento gaseoso, lo que puede llevar a la mejoría de la oxigenación. Además, evitan la dispersión del virus a través del aire espirado por el paciente, ya que cuentan con un filtro viral y bacteriológico.

En cifras

3 El Samic de Puerto Rico estuvo durante tres semanas y media sin tener pacientes internados con Covid-19. Actualmente tiene un paciente en terapia intensiva.

38% El porcentaje de pacientes internados en UTI públicas y privadas de todo el país que tiene coronavirus, según el último relevamiento de la Sati.

