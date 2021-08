El fuego sigue arrasando en varias localidades de Grecia

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Los graves incendios continúan ganando terreno en Grecia y ayer, por 11° día consecutivo, causaron dos muertos y evacuaciones masivas, en medio de la peor ola de calor en el país en 30 años.



Al menos 1.450 bomberos griegos, ayudados por refuerzos de otros países, batallan contra cinco grandes incendios: al norte de Atenas, en la isla de Eubea, a 200 kilómetros al este de la capital, y tres fuegos en la península del Peloponeso, en el oeste.



Al norte de la capital Atenas, el fuego provocó la evacuación de una decena de localidades. La autopista que une la ciudad con el norte del país permanecía cerrada por precaución, mientras se evacuaban los campamentos de inmigrantes cercanos.



Los bomberos libraron una batalla para proteger el yacimiento del fuego en la región sureña del Peloponeso, cerca de la antigua Olimpia, dijo el ministro de Protección Ciudadana, Michalis Chrisochoidis. Allí se celebraron los Juegos Olímpicos cada cuatro años, desde el 776 antes de Cristo y durante más de un milenio.



Las temperaturas llegan a 45 grados y los bosques y matorrales están tan secos que arden con facilidad.



En la isla de Eubea, más de 1.300 personas fueron evacuadas del pueblo costero de Limni, rodeado por las llamas, y las autoridades locales pidieron más apoyo aéreo para luchar eficazmente contra el voraz incendio.



Arden los bosques de Europa

Los incendios forestales que están asolando el sur de Europa desde julio, ya sea debidos a la caída de rayos, o causados intencionalmente, se extienden cada vez más debido a la sequía y al calor extremos.



Los científicos no tienen dudas de que es el cambio climático el principal motivo de que ardan otra vez los boques en Europa. También consideran que no hay una adaptación al cambio climático adecuada para combatir los incendios forestales en los países propensos a ellos.



Los incendios de verano son naturales y a menudo un aspecto necesario de la vida en los bosques del Mediterráneo, pero en años recientes, la extensión y la cantidad de esos incendios aumentaron mucho más allá de lo normal.



Los incendios forestales devastadores de 2017 y 2018 acabaron con la vida de cientos de personas dentro de un área que va desde Turquía hasta España, mientras que los países del centro y norte de Europa, incluida Suecia, también sufrieron por el fuego. Este tipo de eventos están inevitablemente ligados a sequías y olas de calor extremas.



El calentamiento global aumenta la frecuencia y la severidad de las condiciones climáticas que propician incendios en todo el planeta, como se observó durante los incendios forestales sin precedentes en Australia y California en años recientes. Inevitablemente, el cambio climático también incrementó el riesgo de incendios en los bosques de toda Europa, incluyendo las regiones centrales y del norte europeo, que no son propensas a ellos por lo general.



A nivel mundial, los incendios forestales son responsables de importantes emisiones de gases de efecto invernadero y del 5% al 8% de los 3,3 millones de muertes prematuras anuales por la mala calidad del aire, según el grupo climático Carbón Brief.



Pero las emisiones de carbono de los incendios forestales han disminuido en las últimas décadas. Esto se debe, una vez más, a la mejora de la prevención contra incendios.



El problema sin resolver aún es la severidad o la intensidad del fuego, que tiene un efecto de mayor alcance en la captura de carbono, ya que los bosques se queman tanto que los árboles no vuelven a crecer.