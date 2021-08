Kruvikas de clásicos en el regreso de los Kossa Nostra

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:06hs.

Los personajes de Kossa Nostra con sus pintorescas historias saldrán a escena nuevamente, luego de más de un año y medio sin presentaciones en vivo por la pandemia.



El ya legendario burro Policarpo, Iván el terrible, Gansi y Rosi, y muchos más, se reencontrarán con el público posadeño esta tarde desde las 18 en el Centro Cultural Vicente Cidade, en Belgrano y General Paz.



La función de la obra Kruvikas celebra la reciente reapertura del Cidade, el Mes de la Niñez y, el regreso a la acción de los muñecos más ocurrentes.



“Estamos con muchos proyectos impulsando un espacio cultural nuevo en Puerto Iguazú llamado La Cabaña de los Muñecos, los Kossa ahora somos más misioneros que nunca, la idea es poder tener presencia y generar cosas copadas y colectivas de Norte a Sur de la provincia”, explicó el titiritero Marcelo Reynoso.



El artista brindó una entrevista a El Territorio junto a la productora Tuny Bóveda y la titiritera Rita Kos.



Sobre el espectáculo de hoy adelantaron que es un fiel Kruvikas, un rompecabezas de sketches clásicos e inéditos, con cruces de personajes, situaciones y canciones. “Vamos a estar presentando un Kruvikas, que es como el festival y como otros Kruvikas, es un show para los nostálgicos con historias clásicas y para los chicos, es para todo público, la idea es divertirse y reír”, dijo Kos.



Los Kossa en Iguazú

En 2015 el grupo desembarcó en Puerto Iguazú como cooperativa y abrió La Cabaña de los Muñecos, un nuevo centro cultural sobre la avenida Tres Fronteras 434, en el predio de un hotel pionero.



Paso a paso se fue recuperando el sitio e insertando en el circuito de arte local.



En esta tarea estaban los Kossa cuando sobrevino la pandemia y debieron continuar con el proyecto a puertas cerradas, hasta julio pasado, cuando reabrieron con exitosas funciones todos los fines de semana y elencos invitados.



“Aunque no lo pensamos así, fue casi un festival, con compañeros titiriteros que llegaron de distintas partes de Misiones y con un público vecino y no tan vecino que asistió y respondió a la propuesta con mucha alegría y con mucha responsabilidad también”, expresó Reynoso.



Y añadió Tuny, “estuvimos un año y medio y hasta más sin shows, en Posadas lo último que hicimos fue la edición del Kruvikas 2019, que el año pasado y este no salió”.



Así, el esperado regreso fue en la temporada de las vacaciones de invierno, “fue reinteresante porque estábamos con mucha incertidumbre de si el público iba a asistir o no. Y la gente fue, y colaboró, llegó puntual, esperó para ingresar, que ahora por protocolo es más lento, fue una sorpresa muy linda lo que sucedió”, consignó.



Los artistas coincidieron en que el parate de la cuarentena y la difícil situación por la pandemia, tuvo un lado positivo al propiciar el fortalecimiento del grupo. “En la cooperativa somos unas diez o 15 personas, y esta red fue un soporte vital en lo humano, en lo económico, en las cosas que cada uno vivió en esta época de crisis, y yo rescato la solidaridad, el empuje de creer y poner todo para crecer desde lo colectivo”, sostuvo Tuny.



En tanto, Reynoso subrayó sobre el trabajo actual: “La Cabaña de los Muñecos es un espacio nuevo, si bien hace algunos años ya que lo estamos construyendo en el amplio sentido, como edificio y como espacio cultural”.



Recordó que será el tercero o cuarto espacio que el grupo comienza, “estuvimos en los galpones del puerto, la Murga de la Estación, en otros... y siempre estos nuevos espacios requieren generar pertenencia, que la gente se apropie de los lugares y los integre a su circuito habitual”, y al ver lo que sucedió en las últimas semanas en La Cabaña, “nos ponemos contentos porque el trabajo va dando sus frutos”, describió.



Diversificación

La Cabaña de los Muñecos funciona en una antigua casona que fue acondicionada respetando la fachada original, y que formó parte de un hotel en 1960. Ahora la cabaña quedó contigua a la hostería.



“La cabaña era parte de un hotel que perteneció a mi familia, en una parte del predio está la hostería y en otro sector estamos nosotros con la cabaña, el patio Doña Carolina, que lo llamamos así por mi abuela, y un lugar que se llama El Costadito, donde se exponen artesanías y juguetes que hacemos en la cooperativa”.



Lo que se viene próximamente en esta usina cultural de la turística Iguazú son talleres artísticos, más exposiciones y espectáculos.



Asimismo, para septiembre se prevé una caravana titiritera que una Posadas con Iguazú, “es algo en lo que estamos trabajando todavía, la idea es unir con los títeres de punta a punta de la provincia e ir trabajando con los artistas locales, instituciones y municipios para dar presentaciones en el camino”.



Para esta caravana, el artista Carlos Nieva está pintando el Citroen Mehari 1972 que acompaña a los Kossa desde sus comienzos en la década del 90.

Para agendar

Kruvikas

Hoy a las 18 en la Sala Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidade, Belgrano y General Paz, el grupo titiritero Kossa Nostra presentará la obra Kruvikas. La boletería se abre a las 17 y el ingreso a la sala es desde las 17.30. Para reservas escribir al 376-4576401.