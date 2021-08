Tras el fallo del STJ, la Fiscalía pidió la detención de Santa Cruz

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:06hs.

Tras el rechazo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones al recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la Rocío Fiorella Santa Cruz (35), condenada por atropellar y causarle la muerte al inspector Ramón “Topo” Cabrera sobre la avenida Quaranta en 2016, la Fiscalía solicitó su detención ayer a la mañana y se aguarda una definición de las autoridades competentes en el caso.



De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el pedido de detención en contra de la ex Miss Argentina fue presentado por la fiscal Correccional y de Menores de Posadas, María Laura Álvarez.



Ahora, la definición ante este pedido queda en manos del magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, pero que en agosto del año pasado debió intervenir en la causa tras la inhibición del juez César Raúl Jiménez después de un pedido de revisión de la sentencia contra Santa Cruz de parte del STJ.



Las fuentes señalaron que por cuestiones administrativas es posible que el expediente con todas las actuaciones y últimas resoluciones ingresen la semana entrante al juzgado de Monte y recién allí podría haber novedades.



Recurso rechazado

Como adelantó El Territorio, la resolución 416 con fecha del 5 de agosto tuvo el voto positivo inicial de la ministra Rosanna Pía Venchiarutti, con el acompañamiento de María Laura Niveyro, Ramona Velázquez, Cristian Benítez y Roberto Uset, en tanto que Jorge Rojas -con el apoyo de Froilán Zarza- votó lo contrario, es decir, hacer lugar al recurso federal "a fin de salvaguardar las garantías constitucionales invocadas, y en aras de la protección del derecho a la revisión plena del fallo dispuesta por el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y el art. 75 inc. 22 C.N., corresponde asumir un criterio amplio de acceso a la jurisdicción, no sólo en defensa de los intereses de la justiciable, sino de la misma Constitución Nacional", lo que al final no prosperó.



Con esto, los abogados de Santa Cruz podrían ir en queja ante la Corte Suprema de la Nación, instancia que no tiene efecto suspensivo por lo que si se da lugar al pedido de detención, será alojada en la Alcaidía de Mujeres de Posadas, la misma dependencia en la que hace un tiempo pasó 155 días de encierro por incumplir con la prohibición de salida del país impuesta con la primera condena -del Juez Correccional y de Menores, Cesar Jiménez- a fines de 2018.



Había sido vista junto a su pareja en el aeropuerto de Asunción (Paraguay) y luego también en Lima (Perú), lo que siempre negó, afirmando que jamás salió del territorio nacional.



Un cuestionado habeas corpus resuelto a su favor por la jueza civil Georgina López Liva le había devuelto la libertad, que mantuvo hasta ahora.



Casación denegada en marzo

El recurso de casación presentado por los abogados Eduardo Paredes y Claudio Alberto Ferreyra (pareja de Santa Cruz), que planteó la nulidad de la segunda condena por “la inobservancia del principio contradictorio y la falta de fundamentación”, fue rechazado en marzo de este año, dando paso al recurso extarordinario rechazado ayer.



Como se explicó, en agosto del año pasado Santa Cruz fue condenada en un segundo juicio a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.



El juez Juan Manuel Monte recibió la causa luego de que el juez Jiménez, quien la había condenado a cuatro años de cárcel a fines de 2018, decidiera inhibirse.



El nuevo fallo dio cumplimiento a un dictamen del STJ que había confirmado la culpabilidad de la acusada pero ordenó que se dictara una nueva sentencia teniendo en cuenta la velocidad en que circulaba la mujer esa madrugada, puesto que a criterio del Alto Cuerpo no se pudo probar que haya cometido exceso al mando de su Peugeot 408 al momento de atropellar a Cabrera, quien iba en motocicleta por la avenida Quaranta e intersección con la avenida 115.



Eso justamente marcaron los abogados defensores, refiriendo que el margen de error de la pericia respectiva sostenía entre un 10 y 15 por ciento de falibilidad, y ante la estimación de 65 kilómetros por hora previo al impacto contra la motocicleta de Cabrera arrojaría una velocidad menor y, por consiguiente, dentro de lo establecido por la ley nacional de tránsito 24.449.



La confirmación de la condena ratificó un precedente en los tribunales misioneros, en función de que es la segunda vez que una persona que provoca la muerte de otra manejando alcoholizada un vehículo tendrá que cumplir prisión efectiva por homicidio culposo, postura que insiste y sostiene la fiscal Álvarez, debido a la alta incidencia del alcohol en la mayoría de los siniestros viales fatales que ocurren en la provincia. El anterior fue el ex indentente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, condenado a 5 años de cárcel.

En cifras

