El presidente rechazó acusaciones por los ingresos a la Quinta de Olivos

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:02hs.

“¡No van a poner en duda mi honorabilidad! Estaba trabajando de presidente. Porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas. No a una: ¡a miles! Seguí trabajando. ¿O querían que me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”.



Un enérgico Alberto Fernández habló, por primera vez, de la polémica por los ingresos de empresarios, figuras del espectáculo y otros no esenciales a la Quinta de Olivos durante los primeros meses de la cuarentena dura en 2020.



“La castigaron a Florencia Peña de un modo tan injusto e ingrato”, lamentó el presidente a propósito de las agresiones que recibió la actriz desde las redes a partir de las declaraciones misóginas de los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff.



Con énfasis, disparó: “Me presentan con una vida licenciosa que no sólo no ocurre sino que es imposible de realizar en Olivos”, explicó que es un lugar donde “hay diariamente 80 granaderos y trabajando unas 75 personas”.



Fernández pidió “tomar conciencia del daño que generan estos ataques. Como no soy un corrupto, intentan generar una imagen que no es, como que convertí a Olivos en un lugar de placer. Debo ser el presidente que menos cosas ha hecho en Olivos: no cambié ni una cortina”.



“Explicar una mentira”

En diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales en AM 750 aclaró que no mantuvo ningún encuentro con el empresario Chien Chia Hong. “Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira. No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente”, amplió al ser consultado sobre las licitaciones que habría ganado el empresario.



En este punto, Fernández añadió: “Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente. Jamás en mi vida he intervenido en favor de él, se lo juro por mi hijo”.



El Jefe de Estado, que en todo momento se mostró ofuscado por las versiones que surgieron a raíz de la publicación del registro de visitadas oficiales a Olivos, se preguntó: ¿Ustedes se piensan que puedo hacer esas cosas que se dijeron? Esto fue en alusión a las visitas de otras mujeres famosas como Tamara Pettinato y Úrsula Vargués, que también se reunieron con el presidente y despertaron fantasiosas especulaciones.



Por último, le agradeció a Víctor Hugo el espacio radial para hacer las aclaraciones pertinentes y remarcó que nunca en su vida se enriqueció a costillas de otro o haciendo negocios ilícitos: “Yo no soy un ladrón, nunca lo he sido ni lo seré porque nunca he comulgado con esas prácticas”.



“Los que no fueron capaces de pagar el aporte solidario siendo millonarios para guardarse la platita no van a poner en duda mi honorabilidad”, concluyó.

Recibió al enviado de la Casa Blanca

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la residencia de Olivos al asesor de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Jake Sullivan, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en base al tratamiento de cuestiones prioritarias para ambos países, se informó oficialmente. Durante el almuerzo que compartieron en Olivos, el mandatario le entregó al funcionario norteamericano una carta dirigida al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, en la que le agradeció la donación recibida de los Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna y le transmitió el impacto que esto tendrá en la campaña de vacunación argentina en curso. Sullivan es el principal asesor en política internacional y a cargo de coordinar la política exterior de Estados Unidos.