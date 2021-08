Cambios en el Gabinete: sigue la danza de nombres

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Julián Domínguez y Germán Montenegro se sumaron en las últimas horas a la lista de nombres en danza para el recambio de gabinete que definirá Alberto Fernández tras la salida de Agustín Rossi del ministerio de Defensa.



En la Rosada mantienen en secreto el nombre del reemplazante de Rossi, que fue obligado a renunciar tras sostener su candidatura a senador en Santa Fe pese a que Alberto y Cristina Kirchner decidieron apoyar la lista de Omar Perotti.



En los últimos días se habló de la posibilidad de que Sabina Frederic dejara el ministerio de Seguridad y asumiera en Defensa y por eso se empezó a hablar de Montenegro, secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, para ocupar la cartera de Seguridad.



La idea de enrocar ministerios perdió fuerza en las últimas horas pero no así la de sumar a Montenegro al gabinete. Montenegro fue parte del staff técnico de Marcelo Saín desde que era jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo acompañó en el ministerio de Seguridad santafesino.



El funcionario sigue muy ligado a Saín y su salida de Santa Fe debilitaría al actual titular del Organismo de Investigaciones, que está detrás de una banda que administraba casinos clandestinos, una causa muy sensible para la política santafesina.



Pero su posible salto al gabinete nacional serviría para calmar las aguas en el Frente de Todos tras la salida abrupta de Rossi. Montenegro tiene un buen vínculo con Alejandro “Fratacho” Rossi, hermano del ex ministro y podría servir para contener a ese espacio tras las últimas semanas de tensión.



Berni fue otro de los nombres que circularon en los últimos días, aunque tiene una mala relación con el propio presidente. También se habló de Gustavo Béliz y Daniel Scioli, pero quien avanzó varios casilleros en las últimas horas es Julián Domínguez.