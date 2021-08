Vale como una dorada

sábado 07 de agosto de 2021 | 6:01hs.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped perdió ayer con Países Bajos por un inapelable 3 a 1 en la final de los Juegos Tokio 2020 y se colgó la medalla de plata por tercera vez en la historia olímpica.



Las Leonas no tuvieron opciones frente al poderío del equipo europeo, que resolvió el partido con una ráfaga de goles en el segundo cuarto, todos a través de córners cortos facturados por la mediocampista Margot van Geffen y la defensora Caia Jacqueline van Maasakker, en dos ocasiones.



En ese mismo período, a segundos del final, las argentinas lograron el descuento de Agustina Gorzelany por la misma vía.



Al margen de la frustración por el oro esquivo y de los llantos desatados sobre la cancha al sonar la bocina del final, las Leonas cerraron un torneo formidable en el que demostraron la vigencia del hockey femenino luego de la profunda renovación.



En ocho participaciones olímpicas, las chicas argentinas se hicieron acreedoras de cinco medallas y tres diplomas: medalla de plata en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020; bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008 y séptimo puesto en Seúl 88, Atlanta 96 y Río 2016.



En estos Juegos, las Leonas lograron el mejor resultado de toda la delegación nacional y aportaron la segunda medalla después del bronce que ganaron Los Pumas 7 durante la primera semana de competencia.



Países Bajos frustró a las argentinas por segunda vez (la anterior en Londres 2012), sumó su tercera medalla de oro y se cobró revancha de la final perdida por penales ante Gran Bretaña hace cinco años en Río de Janeiro.



La contención defensiva de las Leonas funcionó durante el primer cuarto en base a coberturas y al despliegue físico para disputar cada pelota con la tenacidad propia de la identidad del equipo argentino.



Países Bajos, siempre ajustado a libreto, mantuvo la tendencia dominante de su juego en el segundo cuarto y lastimó sin piedad mediante el recurso del corto. De cuatro que dispuso en ese lapso de 15 minutos anotó tres con notable variedad de recursos. Ventaja más que suficiente para mantenerla hasta el cierre.

VÓLEY

Doping positivo en la selección brasileña

La jugadora brasileña de vóley, Tandara Caixeta, abandonó los Juegos después de ser suspendida por un caso de doping, aseguró ayer el Comité Olímpico de Brasil.



Caixeta, de 29 años, debía participar en la semifinal contra Corea del Sur. Sin embargo, a la hora que sus compañeras salían a la cancha, ella se embarcaba en un viaje de vuelta a su país.



En deportes colectivos, un país sólo es suspendido cuando tres atletas (o más) mostraran inconvenientes en sus controles antidoping.

FÚTBOL

México es bronce; hoy la final entre Brasil y España

México, que había caído en semifinales con Brasil en definición con remates desde el punto penal, ganó la medalla de bronce al superar ayer a Japón por 3 a 1.



Los goles de México, que ganó la medalla de oro en los Juegos de Londres 2012, fueron convertidos por Francisco Córdova, de tiro penal, Johan Vázquez y Ernesto Vega, descontando Kaoru Mitoma.



La final por el oro la jugarán hoy, desde las 8.30 (hora argentina), Brasil y España. Promesa de partidazo.

EQUITACIÓN

Argentina se metió en la definición por equipos

El equipo argentino de equitación integrado por Fabián Sejanes, Martín Dopazo y Matías Albarracín se presentó ayer en la clasificación: finalizó en el 10º lugar con un tiempo de 264 segundos y 44/100 y un total de 27° penalización , por lo que logró avanzar a la final de la competencia.



La misma se disputará hoy, desde las 7 de nuestro país.La competencia finalizó con el primer lugar para el equipo de Suecia, que terminó con un tiempo de 239 segundos 57/100.

VELA

Lange y Carranza Saroli dejarán de competir juntos

Los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016, dejarán de competir juntos en la clase Nacra 17 de vela tras el diploma olímpico logrado en los Juegos Tokio 2020.



“Como equipo somos honestos. No sabemos muchas cosas del futuro, pero sabemos que no vamos a seguir juntos. No hay por qué ocultarlo. Si Ceci sigue o yo sigo compitiendo son distintas realidades. Fue fácil hablarlo entre nosotros”, contó Lange a TyC Sports.

AGENDA DESTACADA

Argentinos

Ayer-Destacados

-Hockey: las Leonas cayeron 3-1 ante Países Bajos en la final y obtuvieron la medalla de plata.



-Equitación: Argentina terminó en el décimo puesto la clasificación por equipos con 27 penalidades y se metió en la final.



Hoy

-Vóley: Argentina-Brasil, por la medalla de bronce



(jugaban a la madrugada).



-Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor en natación,



esgrima y salto (se presentaba a la madrugada).



7, equitación: Argentina/final por equipos



7.30, pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor en Laser run.



19, maratón masculina: Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz.



Mañana



8, ceremonia de clausura.



*TyC Sports transmite la grilla durante las 24 horas.